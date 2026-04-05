ARA San Juan: la querella denuncia "pacto de silencio" y pedirá procesamientos por falso testimonio

La querella que representa a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan denunció formalmente la existencia de un "espíritu corporativo" dentro de la Armada que busca obstruir el avance del juicio oral que se lleva a cabo en Río Gallegos.

Según la abogada Valeria Carreras, la estrategia de los testigos apunta a instalar una versión de error humano para desligar responsabilidades, por lo que anticipó que pedirá el procesamiento por falso testimonio de quienes oculten la verdad ante el tribunal.

Contradicciones técnicas sobre el estado de la nave

La acusación se centra en declaraciones que contradicen informes oficiales previos.

Carreras destacó que algunos testigos afirmaron que los recipientes de cal sodada, esenciales para filtrar el aire, no tienen vencimiento. Este dato choca con las auditorías de la propia Armada y con informes brindados por el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, ante el Congreso en 2018.

"Decir que la cal soda no se vence es burlarse del tribunal y faltarle el respeto a las víctimas; hasta los auditores firmaron que el 90% de los filtros estaban vencidos", manifestó la letrada respecto a las condiciones de mantenimiento del submarino.

La controversia por la válvula Eco 19

Otro punto de quiebre en las declaraciones fue la explicación sobre el ingreso de agua de mar que originó el incendio de las baterías.

La querella utilizó pruebas obtenidas en Tandanor para desmentir la versión de un testigo que sugirió que la válvula se abrió de forma accidental.

"Como se ve en la imagen, es un volante que requiere varias vueltas para ser accionado; no es una manija y nadie puede abrirla simplemente apoyándose", detalló la abogada, cuestionando el intento de atribuir la tragedia a un descuido casual en lugar de a una falla estructural o de mando.

Testimonios clave y la búsqueda de justicia

Para las próximas jornadas en Río Gallegos, se espera la declaración de cuatro familiares de los tripulantes.

Estas personas presentarán pruebas y material que los marinos les habrían dejado antes de iniciar la misión. La querella confía en que estos elementos logren quebrar la falta de memoria manifestada por varios mandos militares.

"Hemos asistido a testigos que intentaron hacer pasar al Consejo de Armas Submarinas por una reunión de amigos para quitarle formalidad a sus decisiones", concluyó Carreras, quien reiteró que "esta semana van a volver a mentir los testigos; no vamos a permitir una mentira más y se van a articular los pedidos de falso testimonio que sean necesarios".