Caso ARA San Juan: la Justicia inspeccionará una nave gemela del submarino

En el marco del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, el Tribunal a cargo del caso hará este viernes una inspección ocular en el submarino ARA Santa Cruz.

La medida tendrá lugar en el astillero estatal Tandanor, donde las partes del proceso buscarán familiarizarse con la estructura y los sistemas de una unidad de idénticas características a las de la nave que se hundió en noviembre de 2017.

La diligencia técnica pretende que magistrados, fiscales, querellas y defensas tomen contacto directo con los compartimentos y dispositivos de seguridad de un buque de la clase TR-1700.

Todos los tripulantes del ARA San Juan fallecieron tras la implosión del submarino.

Al ser el ARA Santa Cruz el "gemelo" del San Juan -ambos fabricados en Alemania en la década del 80-, la observación de sus sistemas de propulsión e inmersión resulta clave para procesar la evidencia técnica recolectada hasta el momento.

Esta inspección funciona como antesala de una etapa decisiva en el debate oral: el testimonio de los especialistas. A partir de la semana del 22 de mayo y durante los primeros días de junio, los peritos Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama y Alejandro Kenny declararán en Río Gallegos.

Se evaluarán las posibles fallas que desencadenaron la tragedia

Sus exposiciones se centrarán en el estado de mantenimiento del submarino y las posibles fallas que desencadenaron la tragedia en la que perdieron la vida 44 tripulantes.

Desde el ámbito judicial señalaron que esta herramienta es habitual en causas de alta complejidad técnica. La posibilidad de que el Tribunal visualice la configuración interna de la nave permitirá contrastar con mayor precisión los informes periciales y la documentación que ya integra el frondoso expediente de la causa.