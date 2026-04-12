Causa ARA San Juan: inspeccionarán un buque gemelo en mayo

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz realizará el próximo 8 de mayo una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida busca que los jueces y las partes reconozcan los sistemas de una nave de la clase TR 1700, idéntica al ARA San Juan, antes de las declaraciones de los especialistas.

El buque gemelo se encuentra actualmente en proceso de desguace tras la suspensión de sus reparaciones en 2014.

Controversia por la pericia técnica

El juez Mario Reynaldi propuso sumar una pericia integral sobre el ARA Santa Cruz, argumentando la necesidad de certezas científicas.

"Como insistentemente durante el debate se hace referencia a la falta de una pericia, les estoy alcanzando los elementos", manifestó el magistrado al sugerir al ingeniero Ricardo Franceschelli para la tarea. Sin embargo, la iniciativa generó un quiebre inmediato entre los abogados y la fiscalía.

La querellante Valeria Carreras y el fiscal Gastón Pruzán se opusieron, señalando que la medida retrasaría el debate.

Por el contrario, el querellante Luis Tagliapietra apoyó la idea afirmando que "los cuerpos hablan, incluso después de que no estén más con nosotros", en referencia a la posibilidad de hallar respuestas en los restos materiales.

Postura de las defensas

Juan Pablo Vigliero, defensor del ex capitán Claudio Villamide, rechazó la pericia pero aceptó la inspección ocular.

El abogado sostuvo que la etapa de juicio debe limitarse a las pruebas existentes: "El objeto de este proceso penal no es descubrir la verdad. Es determinar la existencia o no de hechos y eventualmente atribuir responsabilidad".

El juicio, que tiene como imputados a López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa, se reanudará el 20 de abril. Los exoficiales mantienen su postura de que la nave estaba en condiciones de operar al momento de su última misión en noviembre de 2017.