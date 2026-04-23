Caso Dalmasso: confirman que se investigó al asesino pero no le extrajeron ADN

La segunda audiencia del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro reveló datos determinantes sobre las irregularidades en la instrucción del asesinato de Nora Dalmasso.

Según confirmaron fuentes judiciales, los funcionarios reconocieron haber investigado a Roberto Bárzola durante las etapas iniciales, aunque decidieron no tomar la prueba de ADN que finalmente, 18 años después y con la causa prescripta, lo señaló como el autor del crimen.

Críticas al desempeño de la fiscalía

Para la querella, esta omisión técnica constituye una evidencia clara de mal desempeño.

"Tanto fiscales como testigos reconocieron haber investigado a Bárzola, pero, aparentemente, decidieron no tomar la prueba más importante que era el ADN, como sí lo hicieron con otras personas con las que no tenían ningún tipo de prueba", detalló una fuente vinculada al proceso en Córdoba.

La investigación contra el parquetista se había estancado pese a los indicios obrantes en el expediente. La falta de este peritaje no solo demoró el hallazgo de la verdad, sino que, según la familia, "revictimiza a los allegados al intentar culparlos por no solicitar pruebas" que debían ser impulsadas de oficio por el Ministerio Público Fiscal.

Testimonios clave en el jurado

Durante la jornada en Río Cuarto, brindaron su testimonio el ex fiscal Fernando Moine, el hermano de la víctima, Juan Dalmasso, la ex jueza Hilda Nora Sucaría y la secretaria Valeria Lucía Savino.

El proceso busca determinar la responsabilidad administrativa de los fiscales que tuvieron a su cargo el caso desde aquel noviembre de 2006.

Se espera que la próxima audiencia cuente con la declaración de la doctora Nidia Modesti, directora del Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Su testimonio es aguardado con expectativas por la defensa de Facundo Macarrón, ya que fue su labor la que permitió identificar el perfil genético de Bárzola en el cuerpo de la víctima tras la reactivación del expediente en octubre de 2022.