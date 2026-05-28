Cayó una red de hackers que vendía datos de organismos públicos: uno de los detenidos tiene 15 años

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una red de hackers dedicada al robo y venta ilegal de datos de organismos públicos nacionales.

El operativo incluyó once allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos, y terminó con siete detenidos: cinco hombres, una mujer y un adolescente de 15 años.

Entre los datos comprometidos había información del RENAPER, registros vehiculares de la DNRPA, historiales clínicos del SISA, antecedentes penales y credenciales de acceso a varios organismos. Todo se ofrecía a la venta a través de Telegram y luego se utilizaba para cometer estafas, extorsiones y amenazas.

La red operaba con un equipo de hackers que usaba billeteras virtuales y criptoactivos para mover el dinero ilegal. Algunos integrantes actuaban como "mulas digitales". Los investigadores los identificaron mediante trazabilidad financiera y geolocalización de conexiones IP.

La pesquisa fue encabezada por el fiscal Ramiro González, de la Fiscalía Federal 7, y arrancó en octubre del año pasado. Los allanamientos fueron ordenados por el juez Sebastián Roberto Ramos, del Juzgado Federal 9.

Vínculo con los "Dictadores"

La organización estaba estrechamente vinculada a la banda conocida como "Dictadores", desarticulada meses atrás y dedicada al hackeo de cuentas digitales y lavado de activos. Varios de los ahora detenidos compartían estructura con esa red transnacional.

En total participaron del operativo 128 efectivos y 20 móviles de la PFA. Se secuestraron 14 celulares, 6 computadoras, 3 notebooks, tarjetas de débito, discos externos, pendrives y un dispositivo Mercado Pago, entre otros elementos. Todo quedó a disposición del juez interviniente.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy