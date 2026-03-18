Crimen sicario: qué declaró el sospechoso de haber contratado al asesino a sueldo

El brutal crimen sicario que conmociona a la localidad bonaerense de Beccar, partido de San Isidro, tiene un nuevo capítulo. El principal acusado de ser el autor intelectual del crimen, quien le reclamaba al hijo de la víctima la devolución de 10 mil dólares por la compra de un auto BMW que tenía fallas, y que fue detrenido por la Policía, negó su participación en el hecho y se desligó de responsabilidades.

Se trata de Gustavo Arroyo, de 36 años, que resultó aprehendido tras la acusación del esposo y el hijo de Cecilia Iraola, asesinada por un sicario supuestamente contratado por él que había llegado a la escena del crimen en una moto y escapó tras disparar a sangre fría.

La declaración del sospechoso

Arroyo fue indagado por la fiscal Asprella. Admitió haber estado en cercanías de la casa de la víctima, pero negó haber sido el autor intelectual del plan criminal. En ese marco, dijo que estuvo en Beccar para ver si se cruzaba al hijo de la víctima para reclamarle el dinero.

El sospechoso sostuvo que la deuda que tienen con él es mayor a los US$10.000, habló de unos US$60.000. "Arroyo sostuvo que Matías, el hijo de la víctima, lo había ayudado a vender monedas de oro de su propiedad. También hizo referencia a la compra del auto BMW. Contó que el vehículo lo devolvió, pero que el joven nunca le reintegró el dinero", agregaron los informantes.

Según trascendió, el acusado señaló que le entregó más dinero al joven para hacer negocios, como inversiones inmobiliarias en Costa Rica, que no se llegaron a realizar. Negocios que quedaron truncos