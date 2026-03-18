Quién era la mujer asesinada por un sicario en un ajuste de cuenta por la venta de un BMW fallado

Luego de que un sicario asesinara a sangre fría a una mujer en el partido bonaerense de San Isidro, se dio a conocer la identidad de la víctima. El crimen ocurrió en una vivienda situada en la calle Luis de Flores al 2200, en la localidad de Beccar, y se investiga en el marco de un ajuste de cuentas tras la venta de un automóvil BMW con fallas.

El momento del ataque quedó filmado por una cámara de seguridad del barrio, material que ahora es clave para la investigación.

El comprador del vehículo de alta gama fue detenido por la Policía.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el asesinato de la mujer fue por error, ya que estaba dirigido al hijo de la víctima.

Quién es la mujer asesinada

La víctima fatal fue identificada como Cecilia Iraola, de 53 años, quien trabajaba en la comercialización de relojes y joyas de lujo.

El conflicto se originó cuando el hijo de la víctima, identificado como Matías, de 27 años, vendió un BMW a 10.000 dólares. El auto presentó problemas mecánicos y entonces el comprador insistió en que le devolviera el dinero que había pagado. Sin embargo, ante la falta de respuestas, comenzó a amenazar al joven. A tal punto, que decidió irse del país.

Fuentes policiales informaron que había viajado a Costa Rica 48 horas antes de la balacera. De esta forma, se logró llegar hasta el comprador del BMW: un hombre identificado como Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Tras lo sucedido, el acusado fue detenido en un country Loma Verde, Escobar.