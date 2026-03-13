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Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ESCÁNDALO

Un policía mantuvo relaciones con una mujer al lado del patrullero y quedó filmado: ¿Qué medida tomó la fuerza?

El efectivo, de 22 años, estaba en servicio, con el uniforme puesto y lo descubrieron en pleno acto con las cámaras de seguridad a metros de un cementerio.

Un policía fue descubierto cuando mantenía relaciones sexuales al lado del patrullero en plena vía pública. Una cámara de seguridad captó al agente con una civil. Tras la viralización del video en las redes sociales, fue desafectado de la fuerza.

Por el momento no se logró dar con la mujer, aunque se descarta que forme parte de las fuerzas de seguridad. En cambio, el agente fue reconocido no solo por el móvil policial, sino también porque vestía el uniforme.

El agente de 22 años detuvo el patrullero con un propósito que nada tenía que ver con la seguridad de los vecinos. Todo ocurrió en Cañuelas, en las cercanías del cementerio de la ciudad y a metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf el sábado a la madrugada. 

La estrategia del ahora exoficial para no ser detectado por el sistema de monitoreo satelital consistió en la brevedad. El agente frenó el patrullero durante unos diez minutos, un tiempo que no llegó a activar las alertas de la central. 

El policía fue filmado mientras tenía relaciones al costado del patrullero y a metros de un cementerio.
El policía fue filmado mientras tenía relaciones al costado del patrullero y a metros de un cementerio.

Según confirmaron fuentes oficiales a medios locales, los dispositivos de geolocalización de los móviles policiales suelen disparar un aviso a la jefatura recién cuando el vehículo permanece detenido y sin actividad por más de media hora.

Sin embargo, lo que no detectó el GPS lo captaron los ojos electrónicos de las cámaras de seguridad con las que no contaba. 

La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) determinó que el oficial fuera desafectado de la fuerza de manera inmediata, retirándole el arma y la placa. Por una conducta que calificaron como "inadmisible".

Además, se le inició una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación, dado que utilizó bienes del Estado y tiempo de servicio para fines absolutamente ajenos a su función profesional.

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