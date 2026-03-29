Ingresó a un hospital con una identidad falsa, tuvo a su bebé y lo abandonó

Una mujer tuvo a su bebé en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, provincia de Salta, y tras el parto, abandonó al recién nacido y huyó. Los investigadores comprobaron que había utilizado documentación falsa para registrarse aunque pudieron confirmar que es oriunda de Formosa. La Policía lleva a cabo un operativo para dar con su paradero.

El bebé se encuentra en buen estado de salud y quedó bajo el cuidado de especialistas en niñez en el hogar Casa Cuna.

Cómo se descubrió la identidad de la mujer

La documentación falsa demoró la identificación, pero las cámaras de seguridad del hospital y de zonas aledañas permitieron realizar un reconocimiento facial. A partir de ese dato, pudieron determinar que la mujer es de Formosa.

La policía de Salta continúa con un fuerte operativo para dar con el paradero de la madre que abandonó a su bebe.

El Ministerio de Salud Pública de Salta activó un protocolo judicial y sanitario excepcional tras conocerse el caso.



Qué cargos enfrenta

La causa quedó en manos de la Justicia, que definirá los cargos por la fuga y el abandono de persona. Según el Código Penal argentino, el delito prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión. Sin embargo, esa condena podría aumentar en un tercio por tratarse de una madre que abandonó a su propio hijo.

Desde el hospital indicaron que la mujer habría viajado desde Formosa a Tartagal exclusivamente para el parto.

Al cierre de esta nota, la Policía de Salta continúa con un fuerte operativo para dar con su paradero.