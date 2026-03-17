Horror en Salta: volvieron de la escuela, encontraron a su mamá asesinada y a la pareja de ella, ahorcada

Una mujer de 41 años fue asesinada por su pareja, de 51, quien posteriormente se quitó la vida. El hallazgo fue realizado por los hijos de la víctima, que llegaron a la vivienda de barrio San Calixto de Salta, capital de la provincia homónima, tras salir de la escuela.

El hecho salió a la luz cuando los menores entraron al domicilio y encontraron a su madre y a la otra persona sin vida. Según testigos, uno de los chicos salió corriendo a la calle desesperado y gritó: "Mi mamá está muerta... Beto la mató".

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio San Calixto, en Salta.

Vecinos acudieron al lugar y asistieron a los niños que estaban en shock en una canchita de fútbol cercana. Otros ingresaron a la casa y confirmaron la situación.

Al llegar, la Policía y personal del Samec constataron que la mujer presentaba signos de asfixia, mientras que el hombre estaba colgado dentro de la vivienda. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizarán las autopsias correspondientes para determinar las causas exactas de muerte.

La causa es investigada por la fiscal María Luján Sodero Calvet, quien trabaja bajo la principal hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

La sentida despedida de su hijo con un mensaje en redes sociales

Tras el femicidio, Lautaro, hijo de la mujer asesinada, despidió a su madre con un conmovedor mensaje en redes sociales.

"No sé cómo explicar lo que siento, no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte, abrazarte, besarte... te voy a extrañar siempre, sos el amor de mi vida, te amo en esta y mil vidas más", escribió el joven, quien además prometió cuidar de sus hermanos "con todas sus fuerzas".

En el mismo posteo, también dejó una reflexión que conmovió a quienes lo leyeron: "Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo".