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Lunes, 16 de marzo de 2026

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BRUTAL

Acribillaron a balazos a un joven mientras participaba de una mateada

El caso ocurrió en la capital santafesina y la víctima era un muchacho de 28 años. Por el crimen, los policías detuvieron a un sospechoso.

Fernando Vázquez

Un joven de 28 años fue asesinado por otro individuo, quien lo agredió a balazos mientras participaba de una mateada en una vivienda, en un suceso registrado el domingo en la capital de la Provincia de Santa Fe. Los policías detuvieron al criminal.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Agustín Ezequiel Verdún.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en las primeras horas de la mañana, en una finca situada en calle Juan Díaz de Solís al 4200, casi en el cruce con Naciones Unidas, en el barrio Barranquitas.

Heridas

Trascendió que Verdún, que aparentemente contaba con antecedentes penales, murió al recibir tres impactos de arma de fuego (dos en el estómago y el restante en una de las manos).

Minutos más tarde, integrantes de la comisaría 6ª del distrito, del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (P.A.T.), detuvieron al sospechoso, de 26 años, al interceptarlo a tres cuadras del escenario del crimen, e incautaron en su poder una pistola Bersa nueve milímetros.

Algunas versiones sostienen que el móvil del asesinato podría ser una venganza: según trascendidos, Verdún habría participado del crimen de un hermano del victimario.

Por F.V. 

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