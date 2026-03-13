Lo asesinaron a balazos en una pelea callejera y hay dos detenidos por el crimen

Un hombre, de 35 años, fue asesinado al ser agredido a balazos en una pelea callejera. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Jonathan Moreno.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 10 de febrero, cuando el damnificado, por motivos que se investigan, entabló una acalorada disputa con al menos dos individuos en el cruce de Cucha Cucha y Génova.

Trascendió que, de manera repentina, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego, con la que agredió, a escasa distancia, a disparos a la víctima, para de inmediato fugar, junto a su cómplice.

Moreno debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de las graves heridas.

Gracias al análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, los servidores públicos destinados en la comisaría 4ª del distrito consiguieron averiguar las identidades de los sospechosos.

En base a los datos aportados al expediente, los miembros de la dependencia, secundados por los efectivos de las demás comisarías de dicha zona, de la Unidad de Policía Prevención Local (U.P.P.L), del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) y del Cuerpo de Caballería, realizaron cuatro allanamientos en base a las directivas impartidas por el doctor Elbio Laborde, fiscal de la Unidad Funcional N° 3, oportunidad en la que apresaron a dos hombres, de 34 y de 60 años, estimándose que el primero de ellos habría sido autor material del crimen.

A los implicados se los capturó en fincas situadas en un departamento en el noveno piso de la Torre N° 3, en un complejo de monoblocks, ubicado en la esquina de Agrelo y Morse; y en una vivienda existente en calle 813 al 2300, respectivamente.

Consta en ese sumario que, en las requisas, fueron incautados una pistola Bersa 3.80, dos cargadores y doce municiones del mencionado calibre, un par de handies y una escopeta de aire comprimido.

A su vez, en el sumario los policías identificaron a otros dos individuos, de 33 y de 25 años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego", el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.