Asesinaron a balazos a un remisero para robarle el coche: un policía fue detenido por el homicidio

Un docente de 39 años fue asesinado a balazos al resistirse a ser asaltado mientras trabajaba como remisero. El suceso se registró el sábado en el oeste del conurbano bonaerense y por el crimen los pesquisas detuvieron a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien se asegura que fingió ser pasajero y que mató al hombre para robarle el coche.

A pesar del secreto de sumario, los voceros de la Superintendencia de Operaciones y Planeamiento de la fuerza provincial revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Cristian Eduardo Pereyra.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los miembros del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia al cadáver de un individuo, el cual yacía abandonado en las cercanías de la Autopista Presidente Perón.

Trascendió que, al arribar al lugar, los uniformados observaron el cuerpo de Pereyra y los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba tres impactos de arma de fuego, a la vez que, en el lugar, se incautaron cinco vainas servidas de una pistola nueve milímetros.

Pereyra era docente, pero se desempeñaba como chofer de remises y, mediante una aplicación, manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro, que luego apareció abandonado en el cruce de Coronel Espejo y El Airampu, a escasos metros de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

Apresado

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 3ª Sur del distrito apresaron al oficial, de 23 años y que está destinado en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.), quien se cree que simuló ser usuario del vehículo de alquiler y que agredió al trabajador para sustraerle el vehículo.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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