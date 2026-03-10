Cayó un hombre por el intento de femicidio de su ex esposa: la golpeó y efectuó disparos al aire

Un individuo fue detenido al estar sindicado del intento de femicidio de su ex esposa, a la que agredió a golpes, y también por haber efectuado disparos al aire, para de esta forma recomponer el vínculo matrimonial. Este procedimiento, realizado en el oeste del conurbano bonaerense, estuvo a cargo de los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.).

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 35 años, resultó apresado al ser interceptado en Urdaneta al 5000, casi en cruce con Carcarañá y en las cercanías de una finca en la que permanecía escondido.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, los servidores públicos de la División Búsqueda de Prófugos llevaron adelante las mencionadas diligencias, en base a las directivas impartidas por la doctora Lorena Picorelli, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia Familiar, de Género y Sexual N° 1 del distrito.

Expediente

Trascendió que en el expediente consta que el hecho se produjo en diciembre 2025 cuando el sospechoso atacó a golpes a su ex pareja, y al día siguiente, se apersonó en la vivienda de su ex suegra y volvió a increpar a la víctima, al efectuar varios disparos al aire con el objetivo de amedrentarla.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego", el magistrado Rubén Norberto Ochipinti, quien es titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy