Estaba cortando un árbol, golpeó a un panal y murió picado por avispas

Un trágico hecho tuvo lugar en la localidad neuquina de Loncopué, en donde un hombre de 67 años murió tras ser picado por un enjambre de avispas chaquetas amarillas, cuando estaba cortando leña.

Fuentes policiales informaron que tras de ser picado por los insectos, Juan Carlos Sandoval, la víctima, corrió hasta su camioneta para llamar a la línea 107 de emergencias médicas pero falleció antes de que llegara la ayuda. Tenía enfermedades crónicas y falleció por un shock anafiláctico, según explicaron los médicos, que no pudieron reanimarlo.

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Se trata de una reacción alérgica grave, generalizada y potencialmente mortal que ocurre rápidamente tras la exposición a un alérgeno, que provoca colapso circulatorio, dificultad respiratoria severa y síntomas cutáneos.

Además, puede causar inflamación de garganta o lengua, mareo, pérdida de conocimiento, vómito y dolor abdominal. Tal reacción alérgica requiere inyección inmediata de epinefrina y atención médica de urgencia.

¿Qué dijo la policía?

Por otra parte, el comisario Mariano Jara indicó al Diario Río Negro que Sandoval falleció "entre 10 y 15 minutos" después de ser picado por las chaquetas amarillas, que tenían su panal en un álamo.

En tanto, el intendente de Loncopué, Daniel Soto, envió un mensaje de acompañamiento a la familia Sandoval Almaza: "Que la luz de Juan Carlos ilumine eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron".

Sandoval estaba acompañado por otra hombre, de unos 60 años, que corrió en otra dirección cuando las avispas comenzaron a salir del panal y resultó ileso.

¿Qué se sabe de la especie?

La chaqueta amarilla es una avispa que los científicos denominan Vespula germanica. Fue introducida en Chile, en 1974, y hoy se encuentra dispersa en distintos territorios de la región patagónica y del resto del país. Su conducta social hace que viva en comunidad construyendo nidos colectivos, subterráneos o aéreos.

Su lugar de origen es Eurasia y norte de África, por lo tanto en América es una especie exótica. Es parecida a una abeja, por lo que es confundida con frecuencia, aunque su coloración es negra con bandas simétricas amarillas que recuerdan su nombre común.

La avispa chaqueta amarilla llegó desde Chile hace más de medio siglo (imagen ilustrativa).

La chaqueta amarilla es una especie muy confiada y es peligrosa y a diferencia de las abejas puede "picar" más de una vez ya que cuando lo hace no pierde el aguijón. También "pican" cuando muerden con sus fuertes mandíbulas. "De vuelo rápido, no se muestran demasiado peligrosas con excepción del otoño, estación en la que la conducta agresiva y predadora aumenta", advirtieron desde Parques Nacionales.

La picadura de la chaqueta amarilla puede poner en riesgo la vida de personas alérgicas si estas no son atendidas rápida y profesionalmente. "Por su conducta alimentaria: la chaqueta amarilla se define como predador oportunista y carroñero. Establecidas en una región, es común que la población de chaquetas amarillas produzcan consecuencias indeseadas (impacto ambiental) en la apicultura, los frutales, en el ganado, los insectos nativos y las personas que se encuentran al aire libre", sumaron.

Prevención

En ese sentido, para prevenir picaduras y protegerse, los expertos recomiendan no generar disturbios en panales ni en sus alrededores, particularmente en otoño. Piden "durante meriendas o almuerzos al aire libre, al servirse comida o llevar bebida a la boca, observar que no haya avispas sobre ellas, dado que no se espantan", indicaron.

"Durante actividades diurnas en el exterior de viviendas y edificios, evitar el uso de perfumes y el uso de prendas de colores llamativos. Ante la aparición de avispas mantener la calma: pueden atacar si se sienten agredidas. No realizar movimientos bruscos ni intentar espantarlas o capturarlas mientras vuelan; moverse o desplazarse lentamente. Incluso, si el insecto se posa en el cuerpo, permanecer calmo y quieto", señalaron.

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