¡EXCLUSIVO! Quedó detenido el asesino del hijo del dirigente radical Federico Storani

A las 8 de la mañana de este viernes quedó detenido Pablo Torres Lacal, condenado a 9 años de prisión por el homicidio con dolo eventual del hijo del dirigente radical Federico Storani.

"Fue un larguísimo proceso con mucho dolor. La angustia no se va a ir, pero trae algo de alivio que finalmente se hizo Justicia y que evita que otras personas sufran las consecuencias de un irresponsable", dijo en exclusivo a Crónica Storani tras 10 años de lucha.

Federico Storani en una de las audiencias.

Torres Lacal fue alojado en los calabozos de la Comisaría de San Isidro, a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense determine su cupo y destino final en una unidad carcelaria.

El operativo policial se activó tras la firma de un fallo el jueves por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron rechazar de forma unánime el último recurso de queja que le restaba presentar a los abogados del conductor de la lancha que terminó con la vida de Manuel Storani, su mamá Ángeles Bruzzone y Francisco Javier Gotti, uno de los propios acompañantes que viajaba a bordo de la nave que causó el accidente.

La resolución del Máximo Tribunal de la Nación dejó firme la sentencia a nueve años de prisión de cumplimiento efectivo dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro a fines de 2023.

Los jueces que condenaron a Torres Lacal.

Aquella resolución de primera instancia había encuadrado la conducta del acusado bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, entendiendo que el conductor era consciente del daño que podía provocar con su accionar.

La defensa del acusado intentó revertir la acusación en todas las instancias posibles mediante la teoría de un siniestro fluvial que resultó completamente inevitable por las condiciones del lugar.

Sin embargo, la Cámara de Casación Penal provincial primero, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en octubre de 2025 después, pulverizaron los argumentos defensistas al ratificar que existió una temeridad manifiesta al volante de la embarcación.

Federico Storani junto a su hijo Manuel.

Todo ocurrió la madrugada del 31 de marzo de 2016, en momentos en que Manuel regresaba de una cena en el Delta de Tigre, junto a su mamá y otras cuatro personas en la lancha Mad II.

De imprevisto y a una velocidad completamente desmedida, la lancha Shark II, comandada de forma negligente por Torres Lacal, apareció en el mismo carril de circulación sin ningún tipo de luces reglamentarias encendidas. El impacto frontal resultó letal y fulminante para Manuel, su mamá y Gotti.

El cuerpo de Manuel fue hallado días después. Storani, histórico referente de la Unión Cívica Radical encabezó primero la búsqueda de su hijo con la esperanza de hallarlo con vida, luego una lucha implacable en la Justicia para obtener un fallo ejemplificador.

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