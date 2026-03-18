Fue a hacer un trámite, enfureció y terminó con una violenta reacción en medio de la fila

Un episodio de tensión se registró en el sur del Gran Buenos Aires, donde una mujer protagonizó un "día de furia", y debió ser retirada por efectivos de la Policía Bonaerense ante la presencia de otros contribuyentes.

El hecho ocurrió en el sector de cajas, cuando la mujer se presentó para abonar una factura, pero no logró completar un trámite cotidiano.

Según relataron testigos, la situación derivó rápidamente en un episodio de exaltación que fue registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo a las imágenes difundidas, la agresora comenzó a increpar al personal administrativo con gritos y reclamos insistentes. "¿Cuál es el delito? ¡Díganme cuál es el monto!", se la escucha decir durante la secuencia.

En reiteradas ocasiones manifestó su intención de realizar el pago en el lugar, rechazando la posibilidad de hacerlo en otro punto habilitado.

La escena generó incomodidad entre los vecinos que aguardaban su turno, algunos de los cuales intentaron intervenir para calmarla sin resultados positivos.

Ante el incremento de la tensión, intervino personal de la Policía Bonaerense, que intentó mediar en el conflicto. No obstante, la mujer mantuvo su actitud y continuó con los gritos durante varios segundos.

Finalmente, agentes de seguridad junto con la Policía procedieron a retirarla del edificio municipal, logrando restablecer el orden en el lugar.

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