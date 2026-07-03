Hallan muerta a una mujer de 35 años en el Río Uruguay

La Prefectura Naval Argentina montó un operativo de rastrillaje después de que se realizara una denuncia por desaparición. En las aguas del río Uruguay, en la localidad de Colón, Entre Ríos, los efectivos encontraron el cadáver de una mujer de 35 años. Buscan determinar las causas de su muerte.

El jueves cuando la víctima no regresó a su casa, su familia se presentó en la comisaría. La Unidad Fiscal de Colón intervino de inmediato. A partir de ese momento, se inició una investigación urgente para determinar el paradero de mujer. La preocupación crecía con las horas.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

Los primeros datos recolectados por los investigadores resultaron clave para orientar los rastrillajes. Varios testigos se presentaron ante las autoridades y declararon que la habían visto en las inmediaciones del Puente Internacional General José Gervasio Artigas. Esa zona es un punto fronterizo estratégico de la provincia que conecta con Uruguay.

A partir de esas declaraciones, se coordinaron las tareas operativas de las fuerzas federales. Agentes de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional trabajaron en conjunto para revisar los alrededores del cruce internacional. El procedimiento culminó horas más tarde cuando el personal fluvial divisó el cuerpo flotando en el agua.

Efectivos de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón acudieron al lugar del hallazgo junto al médico forense. Los especialistas retiraron el cadáver del río Uruguay y comenzaron las primeras pericias tendientes a recolectar pruebas e indicios para la causa.

La fiscal Noelia Batto quedó a cargo del expediente judicial. La funcionaria ordenó una serie de medidas urgentes para preservar la escena y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que la principal hipótesis apunta a un paro cardiorrespiratorio por inmersión. Se esperan los resultados de la autopsia para confirmar con exactitud cómo se desencadenó la muerte.

Por el momento la Justicia no descarta ninguna hipótesis.

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