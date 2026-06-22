Insólito: manejó 50 kilómetros en contramano por Ruta 2 y el test de alcoholemia sorprendió a todos

Una situación tan insólita como peligrosa alertó a las fuerzas de seguridad bonaerenses durante la noche del sábado, cuando un automovilista recorrió más de 50 kilómetros en contramano por la Ruta 2.

El episodio, que pudo haber terminado en tragedia, movilizó a distintos organismos de seguridad y control vial que trabajaron de manera coordinada para detener, de manera exitosa y sin accidentes, la marcha del vehículo.

La secuencia comenzó en la zona de Lezama, donde agentes de Seguridad Vial detectaron un automóvil que avanzaba en sentido opuesto al tránsito.

Tras advertir la gravedad de la situación, se activó de inmediato un protocolo de emergencia y se notificó a distintas dependencias para seguir el desplazamiento del conductor.

A partir de ese momento se puso en marcha un seguimiento conjunto que involucró a efectivos de Seguridad Vial de Lezama, Castelli y Dolores, además de contar con la colaboración de la Secretaría de Seguridad de Dolores, y que contó con un monitoreo del recorrido del vehículo en tiempo real.

La policía vial de Lezama.

Tensión en la ruta 2

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre se dirigía hacia Mar del Plata utilizando la mano por la que transitaban vehículos que viajaban hacia la Ciudad de Buenos Aires, obligando a numerosos conductores a realizar maniobras preventivas para evitar una colisión frontal.

Finalmente, el automóvil fue interceptado en jurisdicción de Dolores. El procedimiento se desarrolló de manera controlada y permitió detener la marcha del rodado sin que se registraran heridos, choques ni incidentes.

¿ Qué arrojó el test de alcoholemia ?

Una vez reducido el conductor, los agentes realizaron las verificaciones habituales para determinar las causas de su comportamiento. Sin embargo, el resultado que más llamó la atención fue el del test de alcoholemia: la prueba arrojó negativo.

Ante ese escenario, los investigadores intentan establecer qué motivó la peligrosa conducta. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible desorientación momentánea o algún inconveniente de salud que pudiera haber afectado al conductor al ingresar a la autovía.