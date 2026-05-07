Juicio por la muerte de Maradona: se mostró el video de la autopsia y Gianinna pidió abandonar la sala

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro retomó esta semana las audiencias en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona y se mostró el video de la autopsia, ante lo cual Gianinna, su hija, pidió retirarse de la sala.

Durante la jornada de este jueves, cinco profesionales de la salud que asistieron al exfutbolista semanas antes de su fallecimiento declararon para reconstruir su estado de salud y las decisiones clínicas tomadas en el último mes de su vida.

Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, inició la ronda de exposiciones. El especialista, que intervino tanto en los peritajes en el domicilio de Tigre como en el examen post mortem, brindó precisiones sobre el estado del cuerpo.

Médicos forenses declararon en el juicio y describieron cómo fueron las últimas seamans de vida del exfutbolista.

Juicio por la muerte de Maradona: "12 horas de agonía"

Según su informe, el cadáver presentaba un cuadro de edema generalizado, con una acumulación excesiva de líquido en los tejidos. En su descripción, Cassinelli identificó la presencia de un "falso hongo de espuma" en la cavidad bucal. Este hallazgo es un indicador médico en casos de insuficiencia cardíaca aguda.

El perito vinculó este signo con el deterioro sistémico observado durante el procedimiento forense realizado el 25 de noviembre de 2020.

Asimismo, el director de Medicina Legal planteó la hipótesis de una agonía prolongada. El equipo forense interpretó que el proceso de falla orgánica pudo haberse extendido durante un lapso estimado de 12 horas antes del paro cardiorrespiratorio final.

Cassinelli estableció que la muerte ocurrió entre siete y diez horas antes del inicio de la autopsia, fijada a las 19 de aquel día. El cálculo sitúa el fallecimiento en una ventana temporal comprendida entre las 9 y las 12 del mediodía.

Esta franja horaria coincide con las declaraciones previas del médico forense Federico Corasanitti en audiencias anteriores.

EL video de la autopsia y la reacción de Gianinna Maradona

Uno de los momentos de mayor tensión en la sala se produjo durante la exhibición del video de la autopsia. El tribunal autorizó la proyección de imágenes que documentan el estado de los órganos internos y las lesiones detectadas.

Ante la reproducción de este material sensible, Gianinna Maradona, hija del exfutbolista, solicitó retirarse del recinto.

Además de los peritos forenses, el tribunal citó a los médicos Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, quienes integraron el equipo que recibió a Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, tras la detección de un hematoma subdural.

Los testimonios se centraron en la discrepancia de criterios médicos respecto a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el paciente. Burry ratificó que, desde su perspectiva clínica, el cuadro no presentaba una urgencia que justificara una operación inmediata: "El paciente tenía que seguir en observación, pero no operarse", sostuvo el profesional durante su comparecencia.

En sintonía, Cesarini afirmó que los parámetros evaluados en aquel momento no indicaban un riesgo inminente ni una emergencia quirúrgica. Esta postura contradice la decisión tomada por el neurocirujano Leopoldo Luque, quien lideró la derivación y posterior cirugía en la Clínica Olivos.

El médico clínico Marcos Correa también aportó información sobre la presión ejercida para realizar la intervención. Según su testimonio, tras el hallazgo del hematoma, el equipo del sanatorio Ipensa recomendó un tratamiento conservador y monitoreo. No obstante, señaló que Luque insistió en la resolución quirúrgica de manera expeditiva tras analizar los estudios de imagen.

Las audiencias continuarán con la recepción de más testimonios de peritos y enfermeros que estuvieron presentes en la vivienda del barrio San Andrés.