La Policía Federal recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a San Martín y Rosas

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) logró frenar la venta clandestina del patrimonio nacional. La Dirección General de Cooperación Internacional de la fuerza recuperó más de 200 manuscritos, cartas y archivos históricos pertenecientes a los máximos próceres del país. Las piezas iban a ser rematadas de forma ilegal en pleno centro porteño.

En los patrullajes virtuales que realiza el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, los agentes detectaron que un lote masivo con documentación oficial del Estado nacional y provincial se ofrecía libremente en una plataforma de compra y venta online.

A partir de esa alerta, los investigadores judiciales le siguieron el rastro al millonario botín. Las reliquias históricas estaban ocultas en una conocida casa de subastas en el barrio de Recoleta.

El comercio ofrecía los archivos al mejor postor fijando una base de 100.000 dólares. Entre los papeles confiscados se descubrieron cartas fundamentales con las firmas originales de figuras clave del siglo XIX.

El rastro de los próceres

Expertos en criminalística confirmaron que el lote rescatado contiene correspondencia inédita vinculada directamente al General José de San Martín. Los documentos reflejan pasajes cruciales de la historia argentina. La sospecha de los pesquisas es que el material fue robado de archivos públicos o colecciones privadas hace años.

El cargamento de contrabando cultural también incluye manuscritos de Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

La variedad de los objetos incautados sorprendió a las autoridades policiales. Se encontraron desde libros antiguos y fotografías de época hasta recortes periodísticos que datan de la formación de la República.

Con el total de las evidencias recolectadas en las tareas de prevención, la PFA dio intervención inmediata a los tribunales federales de Comodoro Py. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, liderado por el juez Ariel Lijo, quien ordenó avanzar de urgencia para evitar que los papeles salieran del país.

La firma de Juan Manuel de Rosas





Durante el allanamiento en el comercio se procedió al secuestro total de los folios históricos. Ninguno de los encargados del lugar pudo justificar el origen legal de semejante archivo.

Voceros de la investigación señalaron que la totalidad de los documentos recuperados fue trasladada bajo estricta custodia a una dependencia especial de la Policía Federal.

Mercado negro de bienes culturales

El lote quedó resguardado en calidad de depósito judicial. En las próximas semanas, un equipo interdisciplinario de historiadores y peritos calígrafos analizará minuciosamente cada hoja.

El Ministerio de Seguridad de la Nación destacó la relevancia de este golpe contra el mercado negro de bienes culturales. Los investigadores intentan determinar ahora cómo llegaron esos manuscritos a la casa de subastas. Buscan establecer si existe una red organizada dedicada al saqueo de museos y dependencias estatales.

El destino final de los manuscritos será, una vez terminadas las pericias, un museo nacional.

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