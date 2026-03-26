Nahir Galarza salió de la cárcel por un motivo "excepcional": ¿Qué pasó?

Nahir Galarza, que asesinó a su novio Fernando Pastorizzo de dos disparos tras protagonizar una fuerte discusión en diciembre de 2017, salió de la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde está detenida, para ver a su abuela, quien reside en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Según trascendió, la joven recibió autorización para visitar a la adulta mayor, quien está internada como consecuencia de una enfermedad oncológica en estado terminal.

Nahir Galarza salió de la cárcel para visitar a su abuela, quien está internada por una grave enfermedad.

La decisión judicial, encuadrada en razones humanitarias, dio luz verde a una salida transitoria por única vez y bajo condiciones estrictas de seguridad, por lo que se montó un gran operativo para su traslado.

Cabe destacar que las autoridades penitenciarias destacaron la conducta actual de Nahir Galarza dentro del penal. "Mejoró el comportamiento y bajó un poco el perfil", aseguraron fuentes policiales a El Once.

En la actualidad, Galarza forma parte de talleres, actividades laborales y formativas dentro de la cárcel. "Hoy ella trabaja internamente en los talleres de la Unidad, hace cursos", precisaron.