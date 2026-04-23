Peligro en la parada del colectivo: una joven denunció que dos mujeres la drogaron para robarle

Una joven estudiante vivió una tarde de terror el pasado miércoles, cuando fue atacada con una sustancia desconocida mientras esperaba el colectivo para volver a su casa.

Todo ocurrió a plena luz del día, luego de que Ludmila terminara su jornada de cursada en la facultad. Ante la demora de la línea que habitualmente toma cerca de la estación, la joven decidió subir a un interno de otra que también realizaba el recorrido hacia su domicilio.

Allí fue abordada por dos mujeres que la drogaron mediante un pinchazo en el brazo mientras Ludmila hacía la fila para subir a la unidad.

En ese momento, una mujer se le acercó con la clásica excusa de consultar si estaba en la parada correcta. Según el relato de la víctima, la sospechosa se mantuvo pegada a ella en todo momento y llegó a tocarle el brazo dos o tres veces de forma insistente.

Aunque al principio le resultó una situación apenas llamativa, el verdadero peligro se manifestó apenas dos minutos después de haber subido al transporte público, cuando su cuerpo empezó a reaccionar de manera violenta a una sustancia química.

Los síntomas fueron inmediatos, el brazo izquierdo se le durmió por completo y comenzó a sentir una opresión asfixiante en la garganta. A medida que el colectivo avanzaba hacia la zona de la rotonda, la visión de Ludmila se nubló y su cuerpo entró en un estado de temblores incontrolables.

En medio de ese cuadro de confusión y pánico, la joven notó que la mujer que la había tocado en la parada no estaba sola, sino que otra señora la acompañaba y ambas habían comenzado a rodearla dentro del vehículo, esperando posiblemente que perdiera el conocimiento.

En un acto de pura desesperación, intentó comunicarse con su familia para pedir auxilio. Sin embargo, el efecto de la droga era tan potente que solo alcanzó a escribirle un mensaje a su madre con la palabra "Ma", antes de quedar imposibilitada de seguir manipulando el celular.

El estado de shock era tan profundo que la joven no logra recordar con claridad cómo realizó el trayecto final, aunque de manera casi milagrosa consiguió descender del colectivo y entrar a su vivienda, donde fue auxiliada por su mamá.

Consecuencias

Ludmila tenía la boca completamente dormida, no podía articular palabras y presentaba una de sus manos notablemente hinchada y de un color morado. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladada de urgencia al hospital.

Allí, los profesionales de la salud que la atendieron en la guardia no tardaron en confirmar lo sucedido. "El doctor me dijo que, por los síntomas, alguna droga me pusieron", relató la joven una vez recuperada en sus redes sociales.

Atención médica

Fue en ese examen médico minucioso donde descubrieron la evidencia física del ataque: un pinchazo diminuto y enrojecido en la zona del brazo. Los médicos debieron administrarle medicación específica para desintoxicar su organismo y estabilizar sus signos vitales tras la sospecha de una intoxicación por vía cutánea o intramuscular.

Una vez que recibió el alta médica y logró salir del estado de shock, Ludmila y su familia se presentaron ante las autoridades para radicar la denuncia policial.

Los investigadores ahora buscan determinar si existen cámaras de seguridad en la zona o dentro de la unidad que permitan identificar a las dos mujeres que participaron del ataque, quienes actuaron de forma coordinada para marcar y abordar a la víctima.

"Hago esto público para que no le pase a ninguna más. Gracias a Dios estoy bien y no me llegaron a hacer nada", expresó con alivio.

La modalidad del "pinchazo" es un método que preocupa a las autoridades policiales, ya que busca la sumisión química de la víctima en pocos minutos para facilitar el robo o el secuestro.

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