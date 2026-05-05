Policía de franco fingió estar reducido y baleó a los "pirañas" que le robaban la camioneta en frente de su nieta

Un policía bonaerense de franco frustró un violento robo "piraña" en Florencio Varela con una maniobra que le salvó la vida: simuló estar completamente reducido, esperó el momento justo y repelió el ataque con su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la zona de Kilómetro 26, a pocas cuadras de una avenida de alta circulación y de una estación ferroviaria.

En el video del violento episodio de inseguridad se ve que el efectivo salía de su domicilio en una camioneta junto a su esposa y su nieta cuando al menos dos delincuentes armados lo interceptaron y lo obligaron a descender del vehículo.

En lugar de resistirse, el policía eligió una táctica: se sentó en el asfalto y fingió obedecer, evitando que los asaltantes revisaran su campera, donde ocultaba el arma. Cuando los delincuentes subieron a la camioneta e intentaron escapar, abrió fuego.

Efectuó entre cuatro y cinco disparos desde el suelo. Según su propio testimonio, lo hizo al notar que seguían apuntándole desde el interior del vehículo. Tras los disparos, los asaltantes descendieron y huyeron a pie. El policía cesó el ataque para evitar consecuencias legales.

Un detenido y foco en menores

La camioneta quedó en el lugar con impactos de bala. No se confirmaron heridos entre los delincuentes, quienes habrían escapado por sus propios medios. Horas más tarde, uno de los sospechosos fue detenido tras un operativo en la zona.

La fiscalía investiga si alguno de los involucrados es menor de edad. El episodio ocurrió a cuatro cuadras de una comisaría, en plena zona comercial con circulación de peatones y transporte público. Ni el efectivo ni su familia resultaron heridos.

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