Qué pasó con Ricardo Barreda tras la condena: de la prisión domiciliaria a su muerte en 2020

Este martes se cumplen 90 años del nacimiento de Ricardo Alberto Barreda, el ex odontólogo platense que el 15 de noviembre de 1992 asesinó a tiros de escopeta a su esposa, Gladys McDonald (57), a sus dos hijas, Cecilia (26) y Adriana (24), y a su suegra, Elena Arreche (86), en una vivienda de la calle 48 de La Plata. En 1995 fue condenado a prisión perpetua por el cuádruple crimen, una de las causas de femicidio más resonantes de la historia judicial argentina. Más de tres décadas después de esa sentencia, el caso volvió a la conversación pública por los beneficios judiciales que recibió en los años posteriores y por su muerte, ocurrida en 2020.

Los beneficios que generaron polémica





A inicios de 2008, Barreda obtuvo el arresto domiciliario, un beneficio que la Justicia le concedió por su "buena conducta" durante los años que pasó en la cárcel de Gorina -donde llegó a estudiar Derecho- y por ser mayor de 70 años. La decisión generó un fuerte repudio entre organizaciones de mujeres y familiares de víctimas de femicidio, que consideraron que la condena a perpetua quedaba vaciada de contenido.

RIcardo Barreda cumpliría 90 años.

En enero de 2011, Barreda salió de su domicilio del barrio porteño de Belgrano sin autorización, acompañado por su pareja, Berta André, con la excusa de una urgencia médica en una farmacia. El episodio le costó la revocación temporal del arresto domiciliario, pero el 11 de febrero de ese mismo año la Justicia se lo restituyó. Apenas un mes y medio después, el 29 de marzo, un tribunal le otorgó la libertad condicional plena, pese a que la condena establecida en 1995 era de carácter perpetuo.

Los últimos años y su muerte





Tras recuperar la libertad, Barreda continuó viviendo en Belgrano. Con el paso de los años, su salud se deterioró por el avance del Alzheimer, lo que llevó a que fuera internado en un geriátrico de José C. Paz, donde pasó sus últimos meses de vida.

Murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años, producto de un paro cardíaco. Pese a haber pasado casi una década en libertad tras una condena a perpetua, el cuádruple crimen de 1992 sigue siendo recordado como uno de los casos judiciales más controvertidos de la Argentina, en parte por los beneficios que el propio Barreda llegó a obtener pese a la gravedad del hecho.