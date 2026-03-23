Intento de femicidio: quiso matar a su ex pareja pero su ex cuñado adolescente

Un hombre trató de asesinar a puñaladas a su ex pareja pero su ex cuñado adolescente lo impidió. Tras el intento de femicidio, el agresor se cortó el cuello con un cuchillo y quedó internado en grave estado. Ocurrió en el departamento de Las Heras, en Mendoza.

El intento de femicidio ocurrió durante el fin de semana pasado dentro de una vivienda ubicada sobre la calle San Luis, donde intervino personal policial tras un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género extrema.

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Según informó Mendoza Post, al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un adolescente de 15 años con heridas cortantes, quien había intervenido para defender a su hermana, una mujer de 27 años que estaba siendo atacada por su ex pareja.

La mujer presentaba múltiples lesiones provocadas con un arma blanca, principalmente en el cuello, el mentón y la espalda.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, el agresor se presentó en el domicilio con intenciones de perpetrar el ataque. En primera instancia, habría intentado forzar la salida de la mujer cortando el suministro de gas. Ante la negativa, ingresó por la fuerza y la agredió.

Durante el episodio también se encontraba en el lugar un bebé de nueve meses. Tras la agresión, el hombre se atrincheró en una habitación y se autolesionó con un corte profundo en el cuello.

Internaron y detenido

Finalmente, fue reducido por la Policía y trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado bajo custodia.

En tanto, la mujer y el adolescente fueron asistidos por personal médico y derivados a hospitales de la zona. Ambos se encuentran fuera de peligro.

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