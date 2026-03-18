Recoleta: procesaron a nueve hombres por explotar a 50 mujeres en un boliche frente al cementerio

Nueve hombres fueron procesados por la Justicia Federal, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, entre ellas dos menores, en un boliche del barrio porteño de Recoleta que funcionaba como un prostíbulo encubierto.

A pesar de la gravedad de los cargos, fueron procesados sin prisión preventiva, aunque enfrentan restricciones severas.

El juez ordenó la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes de la empresa y embargos por 7.800 millones de pesos. Para la Justicia, el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres fue sistemático y central para el éxito económico de este boliche que, durante años, escondió un oscuro secreto detrás de sus luces de neón.

El local, denominado "D'Lirio" y ubicado en Vicente López 2134, operaba frente al cementerio bajo la fachada de la empresa Gran Recoleta S.A.

La investigación, liderada por el juez Sebastián Casanello y la fiscal Alejandra Mángano, determinó que el lugar era en realidad un espacio de explotación clandestina donde las víctimas eran sometidas a un estricto sistema de control.

Engaño

El engaño comenzaba en las redes sociales, donde reclutadores buscaban mujeres para supuestas "presencias" y servicios de "copas".

Una vez en el local, las víctimas eran obligadas a incentivar el consumo de alcohol y, en muchos casos, forzadas a pactar encuentros sexuales en hoteles cercanos por montos de entre 150 y 500 dólares.

De esos pagos, los organizadores se quedaban con una comisión de al menos 100 dólares, mientras que el sueldo básico por noche iba de los 7.000 a los 20.000 pesos, condicionado a que no llegaran tarde ni se retiraran antes de las 6 de la mañana.

La organización contaba con una estructura jerárquica donde cada integrante cumplía una función específica para mantener el negocio.

Mientras algunos se encargaban del reclutamiento por Instagram y WhatsApp, otros gestionaban las reservas, controlaban la caja y vigilaban el ingreso y egreso de las mujeres mediante cámaras de seguridad.

Cuatro imputados intervenían como partícipes necesarios en tareas operativas vinculadas con la administración del local, el registro de las mujeres, la recepción del dinero y la coordinación logística diaria.

Denuncia

La denuncia original ingresó a través de la Línea 145 en abril de 2022, alertando no solo sobre la explotación sexual, sino también sobre la posible venta de drogas y connivencia policial en la zona.

Durante el allanamiento realizado en julio del año pasado, el Programa Nacional de Rescate logró identificar a las 50 víctimas, confirmando que el boliche era exclusivo para hombres y funcionaba como una pantalla para la trata.

Un punto clave de la resolución judicial fue el hallazgo de que "D'Lirio" no era un emprendimiento nuevo, sino la continuación directa de Madaho's, un emblemático prostíbulo desbaratado años atrás.

Según la denuncia en el local se cobraban entradas de entre $30 mil y $50 mil para compartir una mesa con una mujer.

Las víctimas eran captadas mediante ofertas laborales bajo el término "presencias" para atraerlas al establecimiento engañadas y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad.