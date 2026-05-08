Rescataron a 9 hermanos que sufrían abusos y violencia familiar: hay tres detenidos

Al menos 9 de 13 hermanos fueron rescatados de un domicilio particular en el que vivían bajo un contexto de abandono en la provincia de Santiago del Estero tras acusar a su familia de someterlos a abusos y violencia y detuvieron a dos hombres y una mujer.

De estas nueve personas restacadas, tres son mayores de edad y presentan graves dificultades motrices y de salud mental, cuatro mujeres menores de edad y otros dos varones.

Las autoridades rescataron a 9 hermanos de un domicilio de Santiago del Estero.

Efectivos policiales realizaron un fuerte operativo en el hogar ubicado en el departamento de Figueroa este jueves luego de la denuncia de la Asociación Civil Caring For Children y Asociación Civil Madres Víctimas de Trata.

Los aprehendidos afrontan cargos por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vínculo, la convivencia preexistente, corrupción de menores, lesiones calificadas por el vínculo y abandono de persona".

Las condiciones en la que vivían los menores de edad

Al llegar al domicilio los efectivos policiales encontraron a una persona discapacitada atada a una cama, una pieza cerrada con candado y con colchones sin estrenar en su interior; según trascendió, los menores dormían sobre las tablas de las camas y solamente con una sábana o frazada.

En la denuncia detallaron que algunas de las menores de edad "eran ofrecidas y entregadas a los vecinos por dinero" y que uno de los familiares habría realizado una transacción de este estilo "a cambio de vinos".

Por otro lado, fuentes de la investigación resaltaron a medios locales que los menores miraban a los adultos antes de responder las preguntas que realizaban las autoridades, como solicitando permiso para hablar.

"Los discapacitados eran golpeados y hasta grabados con celulares por diversión, todo en nombre del alcohol", puntualizaron sobre el horror que vivían los hermanitos, y enfatizaron que una de las víctimas contaba con "lastimaduras y moretones en ambos extremos de la clavícula".