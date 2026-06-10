Tenía baldosas con esvásticas en su casa: lo imputan por vender uniformes militares en redes sociales

La Justicia imputó a Diego Fernando Martínez tras un allanamiento en la localidad bonaerense de Gerli, donde se descubrió que comercializaba uniformes y accesorios militares vinculados al nazismo a través de una plataforma de internet.

El hallazgo que más llamó la atención de las autoridades ocurrió durante el operativo, al constatar que el pasillo de ingreso de la vivienda del sospechoso estaba revestido con baldosas que exhibían insignias esvásticas.

El origen de la investigación digital

La causa judicial comenzó el pasado 8 de abril, luego de que se detectara una publicación en la sección de comercio de la red social.

El vendedor utilizaba el perfil falso de Fernando Martinsohn, el cual tenía como foto de portada una estrella militar de Estados Unidos.

Aunque las publicaciones iniciales situaban los artículos en la localidad de Sarandí, las tareas de inteligencia criminal permitieron localizar el verdadero domicilio del involucrado.

El operativo de vigilancia y localización estuvo a cargo del personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, específicamente a través de la Dirección de Contraterrorismo.

Tras reunir los elementos de prueba necesarios, el Juzgado Federal de Primera Instancia emitió la orden de registro para la propiedad.

Armamento, simbología y hallazgos en la propiedad

El procedimiento arrojó un resultado positivo con el secuestro de una gran cantidad de material bélico e ideológico de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se detallaron revólveres, pistolas, piezas de armas, municiones, cascos, medallas, gorras, cintos, dagas y chaquetas militares con insignias esvásticas, además de retazos de tela con el mismo emblema y un libro de Adolf Hitler. También se retuvieron dos teléfonos celulares y un disco sólido para sus posteriores peritajes.

Las autoridades policiales plasmaron en el acta oficial el asombro ante el diseño arquitectónico de la entrada de la vivienda.

"Al cierre del parte policial se dejó constancia que para los efectivos resultó llamativo que en el pasillo de ingreso de la propiedad había colocado pisos de baldosas con insignias esvásticas", señalaron las fuentes del caso respecto al estado del inmueble del imputado.