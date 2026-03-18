Milagro en el cielo: un helicóptero de Prefectura casi choca contra un globo aerostático

Momentos de extrema tensión se vivieron en el marco de la 44° Convención en Vuelo realizada en el aeródromo de General Rodríguez, cuando un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina y un globo aerostático estuvieron a punto de colisionar en plena exhibición.

El incidente ocurrió justo cuando la aeronave se disponía a iniciar su pasada sobre la pista y se encontró de frente con el globo, que en ese momento cruzaba la zona de trayectoria. La pericia del piloto de la fuerza de seguridad fue clave, ya que debió realizar una maniobra evasiva de urgencia para evitar un impacto que hubiera resultado fatal ante la mirada atónita del público presente.

Como consecuencia de la brusca maniobra para esquivar las aspas del helicóptero, el globo aerostático perdió estabilidad y descendió de forma peligrosa, quedando a pocos metros de quedar atrapado en una línea de árboles que rodea el predio.



Tras el desesperante episodio, el piloto del globo logró controlar el artefacto y realizó un aterrizaje de emergencia en un country contiguo a la pista del aeródromo. El hecho generó una inmediata preocupación entre los asistentes, quienes registraron con sus teléfonos celulares cómo las dos naves quedaron a una distancia mínima antes de que cada una pudiera seguir su curso a salvo.

Organización del evento

Desde la organización del evento y la producción de la convención aérea emitieron una aclaración sobre lo sucedido para llevar tranquilidad, confirmando que no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Los investigadores de la junta de seguridad en el transporte analizarán ahora los protocolos de comunicación y las autorizaciones de despegue para determinar por qué ambas aeronaves coincidieron en el mismo espacio aéreo al momento de la exhibición.

Fuentes de la fuerza confirmaron a este medio que es una muestra de aviación que se hace todos los años y que no hubo ningún accidente.