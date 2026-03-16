Camión desparramó su carga de botellas de vino al darse vuelta en el ingreso a una rotonda en Mendoza

La justicia investiga el causal de un incidente vial que sucedió este lunes cerca del mediodía cuando un camión con acoplado volcó al ingresar a una rotonda que comunica los municipios Rivadavia y Junín, en el este de la provincia de Mendoza.

El conductor, un hombre de 43 años, perdió el dominio de volante y provocó el vuelco del transporte cuya carga contenía cientos de botellas con vino tinto.

Testigos llamaron al 911 para pedir ayuda y fue así que en cuestión de minutos arribó un móvil de la policía de Mendoza, junto a un equipo de bomberos voluntarios y médicos del SEC, el Servicio de Emergencias Coordinado.

Lo primero que hicieron fue socorrer al conductor a quien pudieron sacar de la cabina. Quienes lo asistieron lo interrogaron para ver si estaba consciente, no tuvo heridas de consideración, pero manifestó aturdimiento y un gran susto.

El hombre preguntó si por su culpa había gente herida, ya que por el lugar circulan muchos en bici, moto, autos y hasta caminando. Al confirmarle la policía que no hubo terceros involucrados, respiró aliviado.

Vecinos del lugar indicaron que el camión intento ingresar de este a oeste y fue al ingresar a la rotonda de Avenida Mitre, el lugar donde tuvo el percance. Personal de policía vial procedió a custodiar la carga, ya que los curiosos intentaban llevarse alguna de las botellas que no alcanzaron a romperse.

Al lugar fue citado personal de policía Científica con el fin de evaluar los daños, realizar las pericias en el lugar y practicarle el dosaje de alcohol en sangre al chofer. Minutos después se confirmó que el test dio negativo con 0% para el conductor.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal del departamento Junín con el apoyo de personal de Comisaría de jurisdicción.