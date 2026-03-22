Conmoción: un joven murió tras recibir un pelotazo en un "picadito"

La Policía de Chaco investiga la muerte de un joven de 24 años que perdió la vida víctima de un "pelotazo" en medio de un partido de fútbol.

El trágico episodio sucedió el viernes pasado a la noche en la localidad de Las Breñas, donde la víctima disputaba un encuentro deportivo.

Según informó Diario Chaco, Sebastián Germán Farías recibió un pelotazo en el abdomen. Tras el impacto, comenzó a sentirse mal y se descompensó.

De acuerdo al testimonio de un amigo de 29 años que lo acompañaba, decidieron trasladarlo de inmediato al hospital local al darse cuenta de que necesitaba asistencia médica.

Confirmación de la muerte

El joven ingresó de urgencia al centro de salud. Sin embargo, ya no había nada que hacer: Farías no presentaba signos vitales, según informaron los profesionales de la salud.

En el caso quedó en manos de la Fiscalía N° 2 de Charata, a cargo del fiscal Fernando Ojeda, quien ordenó las tareas correspondientes en busca del esclarecimiento del hecho.

De manera preliminar, la causa de muerte fue diagnosticada como "muerte súbita - paro cardiorrespiratorio no traumático".

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