Turistas brasileños entraron a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi y fueron multados

Un grupo de turistas brasileños fue sancionado económicamente tras ingresar de forma ilegal a una zona de acceso estrictamente restringido dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro.

Los ciudadanos extranjeros fueron detectados en el sector del Ventisquero Negro, un emblemático glaciar ubicado en la base del Cerro Tronador, donde rige una prohibición de circulación debido a la inestabilidad del terreno y al valor ecológico del área.

Detección y localización de los infractores

La maniobra negligente de los visitantes fue advertida en primera instancia por guías de turismo y prestadores locales que operaban en la región.

Los testigos registraron la infracción en video y dieron aviso inmediato al guardaparque de la seccional.

Con el soporte de los registros fílmicos y la colaboración de Gendarmería Nacional, las autoridades montaron un operativo de búsqueda que permitió localizar a los ciudadanos brasileños cuando ya se habían trasladado hacia los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

Según explicaron los inspectores de la Administración de Parques Nacionales (APN), el grupo omitió de manera deliberada la cartelería indicativa y traspasó las barandas de contención físicas destinadas a impedir el paso del público hacia el cuerpo de agua.

Riesgos civiles y ambientales en el glaciar

Desde el organismo estatal recordaron que las restricciones vigentes en esa porción del parque responden a criterios científicos de preservación y seguridad civil.

"El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, con materiales poco consolidados, pendientes inestables y rocas sueltas", detallaron los voceros de la APN respecto a las características geológicas del sitio.

El tránsito pedestre no autorizado en estas laderas acelera los procesos erosivos y genera un peligro inminente para la integridad de las personas.

"El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad", complementaron las autoridades del área protegida al fundamentar la sanción administrativa, cuyo monto económico final no fue dado a conocer de forma oficial.