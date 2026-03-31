DRAMÁTICO
Una chica saltó al vacío en el hospital Churruca: imágenes del operativo
Una joven que estaba siendo atendida en el hospital Churruca decidió tirarse al vacío.
Conmoción en el Hospital Churruca. En horas de la tarde de este martes, una joven se arrojó al vacio. En consecuencia, fue desplegado un operativo para socorrerla y ser derivada nuevamente a un especialista.
Según informaron fuente policiales a Crónica, se trata de una mujer de 49 años que ingresó a las 12.30 de esta jornada al nosocomio por "un episodio depresivo grave y quedó internada".
En esta línea, se detalló que ella "ya es paciente psiquiátrica" y el pasado octubre "había intentado quitarse la vida".
Finalmente, indicaron que no tiene familiares ni allegados.