Una chica saltó al vacío en el hospital Churruca: imágenes del operativo

Conmoción en el Hospital Churruca. En horas de la tarde de este martes, una joven se arrojó al vacio. En consecuencia, fue desplegado un operativo para socorrerla y ser derivada nuevamente a un especialista.

Según informaron fuente policiales a Crónica, se trata de una mujer de 49 años que ingresó a las 12.30 de esta jornada al nosocomio por "un episodio depresivo grave y quedó internada".

En esta línea, se detalló que ella "ya es paciente psiquiátrica" y el pasado octubre "había intentado quitarse la vida".

Finalmente, indicaron que no tiene familiares ni allegados.