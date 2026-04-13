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Lunes, 13 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DRAMÁTICO

Una mujer fue arrollada por una formación de la Línea B

El operativo de rescate se desplegó en la estación Federico Lacroze. El servicio funciona de manera limitada entre Ángel Gallardo y Leandro N. Alem.

Una mujer de 70 años fue arrollada esta tarde por una formación de la Línea B de subterráneos en la estación Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita

Según informaron fuentes del SAME a Crónica, la víctima permaneció debajo de uno de los vagones tras ser embestida por la unidad.

Operativo de emergencia

Ante el siniestro, personal de Bomberos de la Ciudad concurrió de emergencia al lugar para trabajar en las tareas de rescate de la pasajera. 

Los peritos intentan determinar las circunstancias del hecho, las cuales todavía son motivo de investigación por parte de las autoridades competentes.

Servicio afectado

A raíz del protocolo de emergencia por arrollamiento de persona, la empresa prestadora del servicio informó que la Línea B opera con un recorrido limitado entre las estaciones Ángel Gallardo y Leandro N. Alem.

"La pasajera fue embestida y permaneció debajo de uno de los vagones, por lo que Bomberos de la Ciudad trabaja concurrió de emergencia en el lugar", detallaron las fuentes oficiales sobre el estado de situación en la terminal de Federico Lacroze.

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