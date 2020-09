Santiago Siciliano, el agente de tránsito que fue atropellado y herido en el barrio porteño de Palermo por el periodista Eugenio Veppo, quien además embistió y mató a una compañera y está detenido, dijo este domingo, a un día de cumplirse un año del hecho, que espera para el imputado una condena "justa" y "proporcional al daño que hizo". El acusado se encuentra detenido a la espera del juicio oral.

"Tiene que tener una condena justa, proporcional al daño que hizo, que fue dejar una persona muerta, a dos nenas sin su mamá y a un marido viudo, además de dejarme a mí con una discapacidad de por vida", dijo Siciliano de 31 años al referirse al periodista Veppo (32) y a la muerte de su compañera, la también agente de tránsito Cinthia Choque (28).

El trágico episodio

A poco del primer aniversario del hecho, Siciliano aseguró que "no recuerda nada" de la noche del 8 de septiembre de 2019, cuando Veppo lo embistió a bordo de su Volkswagen Passat en la esquina de la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, mientras circulaba a unos 130 kilómetros de velocidad y sobrepasando a otros vehículos, según la pesquisa.

"Tuve un shock traumático, no recuerdo nada del accidente. Menos mal, porque no quisiera ver a Cinthia muerta al lado mío", se lamentó Siciliano, quien agregó que recién se enteró de la muerte de su compañera "casi un mes después". "Me vino a visitar Christian, su marido. Me dolió mucho por las hijas, que perdieron a su mamá, y él, a su compañera", expresó.

El agente de tránsito, que aún está de licencia, aseguró que no entiende de condenas, pero que espera que, una vez que Veppo llegue a juicio, los jueces decidan una condena justa "por el daño que cometió".

Tras ser embestido, Siciliano estuvo once días en coma y aún hoy padece secuelas físicas a pesar de haber sido sometido a tres operaciones en las dos rodillas y el tobillo de la pierna derecha. "Me tengo que operar de los ligamentos de la rodilla izquierda, porque si no me puedo dañar los meniscos. Además, tengo una placa que me recubre el cráneo que me generó un estrés postraumático", aseguró.

Siciliano recordó que antes del episodio "hacía boxeo y corría" y que ahora no puede hacer "ninguna actividad de impacto". Durante el tiempo que permaneció internado, el agente estuvo acompañado por su pareja, Rocío, quien aseguró que Santiago es "obsesivo" en todo lo que hace y que gracias a su "talento" y "fuerza de voluntad" avanza e, incluso, la motiva a ella para levantarse y entrenar con él.