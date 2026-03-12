¡VIDEO! Pánico por dos neneas viajaban "colgadas" con medio cuerpo afuera del auto

Un caso grave de imprudencia quedó filmada en un video en el que se ve a dos nenas parcialmente fuera de un auto en movimiento en la colectora del Acceso Oeste.

En las imágenes registradas por un testigo, se observa que una de las menores iba sentada sobre la ventanilla del vehículo con medio cuerpo hacia el exterior, mientras que la otra sacaba la cabeza por la abertura del techo.

Además de circular fuera del habitáculo del automóvil, ninguna de las niñas llevaba cinturón de seguridad, lo que incrementaba la posibilidad de que el hecho derivara en un accidente de gravedad.

La peligrosa maniobra generó preocupación por el riesgo al que estaban expuestas ambas niñas.

La grabación rápidamente se difundió en redes sociales y abrió un amplio debate sobre la seguridad vial y la responsabilidad de los adultos al trasladar a menores, en particular respecto del cumplimiento de las medidas de protección obligatorias.

En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito establece que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y utilizar un Sistema de Retención Infantil (SRI) acorde a su peso y tamaño.

Sin embargo, algunas jurisdicciones cuentan con normativas propias. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es obligatorio que los menores de hasta 12 años y que midan menos de un metro y medio de altura viajen en una silla de seguridad adecuada.

