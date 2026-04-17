¡VIDEO! Intentó robar un auto y se quedó dormido adentro

Un hombre de 35 años terminó tras las rejas este viernes a la madrugada en el barrio Don Bosco, de Mar del Plata. El delincuente forzó la seguridad de un vehículo estacionado en la vía pública con la intención de robarlo, pero sus planes se vieron frustrados por un detalle mecánico que no tenía contemplado.

Al no lograr su cometido, el cansancio le ganó, decidió recostarse en el interior de la unidad y se quedó dormido, donde fue sorprendido horas más tarde por los policías.

El episodio fue alertado por los vecinos de la zona de Garay y Chaco, quienes notaron movimientos extraños. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría cuarta y del Comando de Patrullas se toparon con el sospechoso se encontraba profundamente dormido en el habitáculo del vehículo.

Los agentes procedieron a despertarlo para identificarlo y ponerle las esposas en plena calle.

Medida de seguridad

La dueña del automóvil, al ser notificada del intento de robo, aportó un dato clave que explica el fracaso del delincuente. Según explicó la mujer a las autoridades, ella misma había retirado la batería del vehículo previamente por razones de seguridad, una medida preventiva que terminó siendo el mejor sistema antirrobo.

Esta falta de energía eléctrica fue lo que impidió que el sujeto pudiera poner el motor en marcha a pesar de haber logrado ingresar al habitáculo.

Además de su testimonio, la damnificada presentó ante los investigadores la documentación correspondiente que acredita la propiedad del rodado.

También entregó un registro fotográfico detallado de los daños que el delincuente ocasionó en el tablero y la columna de dirección del auto al intentar hacer contacto.

Desde la Jefatura Departamental informaron que el delincuente, una vez que recuperó la lucidez tras su siesta y fue trasladado a la comisaría.

La causa fue caratulada preventivamente como "robo de vehículo en grado de tentativa". El fiscal Facundo De la Canale, titular de la UFI de Flagrancia, tomó intervención en el hecho y ordenó que se completen las pericias sobre los daños realizados en el interior del coche.