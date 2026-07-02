"Yo no lo maté, era mi amigo", dijo el principal acusado por el asesinato de "Lechuga" Pérez Algaba

Amplió su declaración Maximiliano Pilepich, principal acusado por el asesinato del empresario Fernando "Lechuga" Pérez Algaba.

Al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora, también señaló a tres amigos de la víctimas, que son testigos en el expediente, y apuntó: "Fernando tenía deudas con ellos, no les iba a pagar".

De esta manera, sostuvo que es inocente y argumentó: "No había problemas de plata, yo no tenía ningún motivo de matar a Fernando. Nosotros los trabajadores, los que venimos de la nada, sabemos lo que cuesta, sabemos lo difícil que es seguir invirtiendo, seguir dando trabajo", expresó en su declaración.

Así declaraba Pilepich sobre su socio asesinado, a quien le debía 50 mil dólares, según se detalla en la causa. El acusado es juzgado junto a Nahuel Vargas y Matías Gil por un jurado popular compuesto por 12 personas.

"Lechuga" Pérez Algaba.

Luego se refirió al hermano de "Lechuga", Rodolfo Pérez Algaba, sobre quien apuntó: "Quizá no conoce nada de todo esto que está escuchando de parte mía, entiendo el dolor y lo lamento mucho, no puedo ponerme en su lugar, entiendo que esté enojado pero yo no tenía motivos para matar a su hermano".

El asesinato de "Lechuga" Pérez Algaba

"Lechuga" Pérez Algaba tenía 41 años y se dedicaba a la compra y venta de autos de alta gama, además de hacer inversiones millonarias y contar con distintos emprendimientos comerciales.

El 23 de julio de 2023 fue hallado dentro de unas valijas que habían sido arrojadas al Arroyo del Rey, en la zona sur del Gran Buenos Aires, mientras que se estima que la fecha de muerte fue el 18 de julio.

Según la reconstrucción realizada por la Justicia. Pérez Algaba se habría acercado a un predio en General Rodríguez para cobrar una deuda cercana a los 50 mil dólares que su socio Pilepich tenía con él.

El hombre recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado, mientras que fue identificado por un DNI en una de las valijas.