Tras la maratón de las marchas del "sí se puede", el presidente Mauricio Macri debió someterse ayer a un tratamiento médico alternativo, al tiempo que tuvo como único punto formal en su agenda un almuerzo con su primo Jorge, quien fue el alcalde de Cambiemos más votado en las elecciones del domingo pasado, al cosechar más del 62% de los sufragios en Vicente López.

Concluido el encuentro, fue el propio Jorge Macri quien aseguró que los resultados consagran a su primo en un lugar de "liderazgo indiscutido de una oposición que tiene que estar unida", para "defender la mirada de cuatro de cada diez argentinos que no piensan igual" que el presidente electo Alberto Fernández.

Gracias @mauriciomacri por recibirme en Casa Rosada. Conversamos sobre la elección del domingo, lo ví satisfecho con la tarea realizada, agradecido por los votos obtenidos y convencido de liderar y defender a ese 40% de argentinos que nos eligieron. pic.twitter.com/LcEIbsmJnZ — Jorge Macri (@jorgemacri) October 29, 2019

"Estuvimos charlando y evaluando la elección. Vi a un Presidente muy entero y muy satisfecho con la tarea realizada, que asumió un rol de liderazgo muy importante después de las PASO", señaló el intendente, que descartó que otros puedan disputar ese rol: "Hay otros que plantearon su voluntad de liderar, sí, pero lo deberán hacer en otros ámbitos: hay gobernadores, hay diputados y senadores, pero algunos representan más que otros, y Mauricio es el que sacó el 40%", opinó.

Además, confirmó que desde distintos ámbitos ya se está convocando a una última marcha, el 9 de diciembre, para competir con la movilización que tuvo Cristina Kirchner en su último día de mandato: "No lo estamos haciendo nosotros, pero bienvenida sea", destacó.

La provincia y su futuro

Respecto de la declaración del gobernador electo Axel Kicillof sobre encontrar "tierra arrasada" en términos económicos, Macri fue contundente al responder que "lo hubiese invitado a conocer la provincia que nos dejó Scioli a nosotros". En esa línea, estimó que "hay dudas" sobre cómo será el vínculo con el dirigente del Frente de Todos "porque en la provincia no lo conocemos".

No obstante, estimó que "es lo mismo que pasó cuando ganó María Eugenia cuatro años atrás". Sobre el liderazgo bonaerense de la oposición, apuntó que "María Eugenia tiene un rol central", pero que "en el día a día seguramente los que tenemos responsabilidad de gobernar el día a día seremos quienes negociemos las leyes y esas cuestiones".

Por último, dijo que tras su victoria "es mi última vuelta en la calesita" dado que la ley le impide volver a presentarse en la intendencia, con lo que no descartó pelear la gobernación en el 2023, aunque dijo que "tendré que hacer otra cosa, el resto se verá". En ese sentido, consultado si la provincia debió poner mayor énfasis en la campaña, respondió seco que "no fui jefe de campaña, no puedo decirlo".