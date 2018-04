La AFIP pidió enviar a juicio oral y público al ex titular del organismo Ricardo Echegaray y a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por defraudación al Estado a raíz del no pago de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles en la petrolera Oil Combustibles.



En el escrito presentado al juez federal Julián Ercolini, el organismo pidió que se los juzgue por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.



"Se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción, se advirtió, al considerar que Echegaray fue autor del delito y los empresarios partícipes necesarios. Desde la AFIP, en la gestión Echegaray, hubo una “planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados", planteó el organismo al pedir el envío a juicio oral de los procesados en este expediente.



"Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizaron indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico referido, a través de diversos mutuos", advirtió la AFIP en el escrito al que accedió Télam.



La AFIP, querellante en la causa, presentó así su requerimiento de envío a juicio ante el juez federal Julián Ercolini y para la próxima semana se espera el pronunciamiento del fiscal del caso, Gerardo Pollicita.



La falta de ingreso a la AFIP de lo recaudado por Oil Combustibles en cáracter de agente de retención del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos y sobre el gas natural entre mayo de 2013 y agosto de 2015 formó parte de un plan y además está enmarcado en lo ocurrido en la causa judicial central de la cual esta pesquisa es un "desprendimiento", recordó organismo.



En esa causa central se "investiga una asociación ilícita entre funcionarios del Estado y empresarios ligados a éstos, dentro de la cual se enmarca una maniobra fraudulenta que ha ocasionado un perjuicio al Estado Nacional".



López y De Sousa fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña, en una decisión que ahora revisará la Cámara Federal de Casación ante un pedido para que vuelvan a prisión hecho ya por el fiscal de apelación Germán Moldes, en el que también pidió la cárcel para Echegaray.



En tanto, el ex titular de la AFIP pagó la caución real de un millón de pesos y presentó el comprobante ante la Justicia para evitar ir preso en otra causa, en la que fue procesado por el presunto delito de "contrabando agravado" a raíz del otorgamiento de una franquicia diplomática para importar un vehículo de alta gama a una persona que no reunía los requisitos para poder hacerlo.