El Gobierno nacional anunció el pasado lunes el pago de un bono extraordinario de $18.000, que estará dirigido a trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, así como también trabajadoras informales, en tanto que será abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este bono, que apunta alcanzar a algunos de los sectores de la población más golpeados por la inflación, se cobrará en dos tramos de $9.000 cada uno, y se pagará entre mayo y junio de este 2022.

.

Sin embargo, para poder cobrar este pago extra habrá una serie de requisitos, que en caso de no cumplirlos, no permitirá que el solicitante pueda acceder a este cobro en caso de no cumplirlo.

Bono de $18.000: ¿Cómo se llevará adelante la inscripción?

La primera etapa de inscripción para acceder al bono arrancó el pasado jueves, que consiste en actualizar los datos en la página web oficial de ANSES, en donde se deberá elegir la opción Refuerzo de Ingresos y seguir los pasos para completar y actualizar sus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).

Por su parte, la inscripción podrá empezar a realizarse a partir del próximo jueves 28 de abril, momento en que se podrá completar la declaración jurada y cargar la cuenta bancaria a través del CBU por el cual se va a cobrar el refuerzo.

.

A partir del 5 de mayo los solicitantes tendrán la posibilidad de conocer a través de la página de ANSES si pueden acceder al cobro del bono de $18.000, aunque el proceso de inscripción seguirá abierto hasta el próximo 7 de mayo.

Requistos para cobrar el bono de $18.000

Para poder cobrar este bono se llevará a cabo una evaluación económica patrimonial del solicitante, en donde se tendrá como requisito excluyente que las personas que soliciten el bono deberán tener ingresos inferiores a dos salarios mínimos, es decir, ingresos mensuales inferiores a $77.880.

.

Esta medición se hará sobre el promedio de ingresos de los últimos seis meses de la persona solicitante, por lo cual quienes hayan quedado por encima de ese techo no podrán recibir el extra del Gobierno.

También será motivo de rechazo al bono ser titular de más de una vivienda, estar adherido a un servicio de medicina prepaga, ser titular de dos o más autos o de uno de menos de un año de antigüedad, o tener un avión o embarcación a su nombre.