Los motivos por los que ANSES puede suspender el pago de la AUH y cómo reactivarlo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) funciona como una red de contención clave para millones de familias, pero no es una prestación "fija".

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza cruces de datos mensuales para verificar que los beneficiarios sigan cumpliendo con las condiciones exigidas.

Si se notó que el pago fue anulado o no figura en el calendario, es probable que el sistema haya detectado alguna inconsistencia. Entender por qué sucede y cómo moverse rápido es fundamental para recuperar el ingreso sin perder los meses acumulados.

Las 5 razones más comunes por las que se podría perder la AUH





La suspensión del beneficio suele responder a cambios en el grupo familiar o descuidos administrativos. Estos son los puntos rojos que mira el organismo:

Falta de presentación de la Libreta: es la causa principal. Si no se acreditan los controles de salud, las vacunas y la escolaridad, el sistema bloquea el pago y, además, se pierde el 20% retenido del año anterior. Ingreso al mercado formal: si el titular consigue trabajo registrado, se inscribe como monotributista (fuera del social) o comienza a percibir una prestación por desempleo, la AUH se transforma automáticamente en Asignación Familiar (SUAF). Datos desactualizados: un cambio de domicilio no informado o un error en los vínculos familiares en la base de datos de la ANSES puede disparar una baja preventiva. Hijos que cumplen 18 años: el beneficio cesa automáticamente al llegar a la mayoría de edad, salvo que se trate de hijos con discapacidad con el CUD vigente. Viajes al exterior: si el titular o el menor permanecen fuera del país por más de 90 días, el organismo suspende la liquidación por incumplimiento de residencia.

¿Por qué la ANSES puede suspender el pago de la AUH?

Guía paso a paso: cómo reclamar y reactivar el cobro





Si se considera que la suspensión es un error, no es necesario esperar a un turno presencial para empezar el reclamo. Se deben seguir estos pasos digitales:

Paso 1: entrar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Paso 2: seleccionar la sección " Hijos " y luego " Mis asignaciones " . Allí se verá el estado actual y, en caso de suspensión, el motivo detallado (por ejemplo, "falta de documentación" ).

Paso 3: si el problema es la Libreta, se puede subir directamente desde la aplicación o la web en la sección correspondiente.

Paso 4: si hay un error de datos personales, se deberán cargar en la solapa de "Atención virtual".

Una vez que se regularice la situación (por ejemplo, cargando la Libreta faltante), el pago suele reactivarse a los 60 días, incluyendo los retroactivos si el error fue administrativo del organismo.

Montos AUH: ¿Cuánto se cobra en mayo 2026?





A partir del próximo mes, las asignaciones sociales reciben un incremento del 3,38%. Es importante recordar que la ANSES liquida mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se acumula para el año siguiente.

Los valores netos para mayo quedan así: