Dos ex directores de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del gobierno de Mauricio Macri fueron procesados este martes en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. La decisión fue tomada por el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, tras encontrarlos responsables de la "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios".

Con esta resolución, ya son 11 los ex funcionarios de la AFI y ex agentes de la casa de espías procesados por el supuesto espionaje ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque "El Repunte" y del buque “Rigel.

El magistrado entendió que Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, que fueron Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por -al menos- el lapso de un año. En su fallo, el juez también record. que el llamado a indagatoria de los ex directores de Contrainteligencia de la AFI fue motivado por la referencia efectuada por el ex titular de esa agencia, Gustavo Arribas, también imputado en esta causa.

En su indagatoria, había dicho que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

“Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia”, sostuvo el juez.

Bava responsabilizó especialmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su ex subdirectora Silvia Majdalani y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

El futuro judicial de Macri

El juez Bava deberá resolver en los próximos días si procesa o no al ex presidente en esta causa. Macri decidió no declarar semanas atrás ante el magistrado, aunque entregó un escrito en el que pidió su sobreseimiento. Incluso, lo chicaneó al decirle que quería procesarlo antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre; un pronóstico que -finalmente- no se cumplió.

Bava tendrá que decidir si hay elementos necesarios para sostener que Macri ordenó y posibilitó las tareas ilegales de inteligencia que se hicieron desde la delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Según reconstruyó el magistrado, dichas tareas se llevaron a cabo desde diciembre de 2017 hasta finales de 2018, cuando finalmente se halló el submarino ARA San Juan. Para Bava, los seguimientos de la AFI perseguían un objetivo: adelantarle a Macri cuáles serían los movimientos de los familiares en un tema que captaba no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.