El ex jefe de la Afip y de la Aduana, Ricardo Echegaray, fue absuelto este martes en la causa por la presunta importación irregular en 2006 de un auto diplomático para la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Argentina luego de que las partes acusadoras desistieran de pedir condena tras señalar que no se había corroborado la comisión de ningún delito.



El veredicto fue dictado minutos antes de las 17 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 que también absolvió al otro imputado de la causa, el ex responsable de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en el país, Chun Teh Hsieh, para quien tampoco las partes habían pedido condena.



"Hay una justicia en la que podemos confiar y debemos robustecer", sostuvo el abogado de Echegaray, Carlos Arslanian, instantes antes de que se conociera el veredicto cuando ya la fiscalía y la querella de la Aduana habían concluido sus alegatos sin pedir condenas para los acusados.



En tanto, Chun Teh Hsieh celebró el hecho de no haber sido acusado y lo definió como "una buena señal para mi país y para la Argentina".



Fuentes del entorno de Echegaray remarcaron que se trató del "mejor ejemplo de una causa armada", sin "ningún sustento legal y solo la decisión política de enjuiciar a una ex autoridad".



"El fiscal del Tribunal Marcelo Agüero Vera dejó en claro que el juez Diego Amarante y el fiscal Pablo Turano persiguieron políticamente a Ricardo Echegaray", destacaron.



"El vehículo en cuestión es un Mercedes Benz 3 350 que ingresó el año 2006 para reemplazar a uno similar que ya había recibido las mismas las exenciones impositivas en el Gobierno de (Carlos) Menem. Cuestionar el procedimiento de la AFIP en el caso es inmiscuir a la Argentina en un problema Geopolítico que incluye a una problemática que tiene que ver con dos Estados con los que nuestro país tiene fuertes vínculos comerciales y estratégicos", sostuvieron desde el entorno del ex administrador de ingresos públicos.

La audiencia de hoy se realizó a través de la plataforma zoom y participaron los jueces del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, Diego García Berro, José Michilini e Ignacio Fornari; el fiscal Marcelo Agüero Vera y las partes, además de los periodistas que pudieron observar el debate.



El juicio había quedado suspendido el 20 de marzo, al igual que todos los debates orales que se realizan en el fuero federal porteño y la semana pasada fue el primero en reanudarse por videoconferencia, con todas las partes desde sus domicilios particulares o estudios en el caso de abogados, según lo decidido por el Tribunal.



Chun Teh Hsieh fue el beneficiario de la importación con franquicia diplomática de un vehículo de alta gama en 2006, en base a una excepción que ahora se discute en el debate oral por supuesto "contrabando agravado".



El juicio había comenzado el 3 de marzo con las indagatorias de los acusados, en los tribunales federales de Comodoro Py, oportunidad en la que Echegaray aceptó responder preguntas del tribunal y de las partes, y explicó la normativa vigente durante el período investigado y detalló las normas que avalaron su decisión: aclaró además que si bien Taiwán no tenía status diplomático, se le aplicó un régimen especial previsto para ese tipo de casos.



En aquella oportunidad, ex directivo de la Oficina de Taiwán en la Argentina aseveró que no obtuvo ningún provecho personal con la importación del auto, algo que graficó al señalar que el vehículo permaneció más tiempo que él bajo la órbita de esa oficina en el país.