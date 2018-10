La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó este lunes a la coalición gobernante Cambiemos y se quejó porque en el país "gobierna el Fondo Monetario Internacional", al encabezar la celebración por el 41° aniversario de la entidad, con un acto en el teatro San Martín.

"Es toda una vida dedicada a la memoria, la verdad y la justicia, con el dolor a cuestas, que no se borra, pero con el espíritu para transformar las lágrimas en lucha", aseguró Carlotto, en la previa de la celebración, de la que también participaron dirigentes y nietos recuperados.

La referente de derechos humanos consideró, además, que los países de América latina "están sufriendo mucho, algunos más que otros". En ese sentido, la titular de Abuelas se refirió puntualmente a la Argentina y expresó: "Ahora nos gobierna el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos dice si tenemos que comer o no, si vestirnos o no. Los despidos también me duelen mucho".

La celebración contó con las presentaciones de los músicos Silvio Rodríguez y León Gieco. A través de las redes sociales, la entidad celebró su aniversario comunicando que "estamos felices. 128 identidades restituidas, una vida de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Gracias a tantos amigos que nos hacen llegar su afecto, nos dan fuerzas para seguir buscando a los 300 nietos que aún viven sin saber su origen".