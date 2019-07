Oscar Aguad, pidió disculpas tras decir que el levatamiento militar carapintada encabezado por Aldo Rico en 1987 en Campo de Mayo, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsin, "fue algo chiquito". Además, expresó que rechaza cualquier alteración del orden democrático o comportamiento que atente contra la institucionalidad.

Asimismo, Aguad pidió disculpas si sus dichos sobre ese hecho fueron mal interpretados y ofendieron a la ciudadanía, al tiempo que enaltece la figura del ex presidente Raúl Alfonsín, quien llevó adelante un enorme trabajo para conservar el orden institucional.

Luego de las críticas que generó la presencia del ex militar y carapintada en el desfile militar del 9 de julio, en el marco de los festejos organizados por el gobierno nacional, el ministro manifestó a FM Metro: "Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, fue algo chiquito, no creo que haya puesto en jaque a la democracia".

Aldo Rico en el desfile por el Día de la Independencia.





"Eso fue consecuencia de algo que venía de antes... yo no le daría tanta trascendencia, se está magnificando un acontecimiento que es parte del pasado, y que no existe en esta época", insistió Aguad.



Además, puntualizó que en el acto de este marte "desfilaron más de 800 veteranos, y a ninguno se les pidió el DNI; si quieren desfilar, que desfilen, no perdamos tiempo hablando de Aldo Rico", insistió el funcionario en referencia a quien también se desempeñó como intendente de San Miguel.



Aguad sumó que el ex militar "no pertenece hoy a las Fuerzas Armadas", y valoró la importancia de los desfiles en general al sostener que "son una comunión entre las fuerzas y su pueblo, pese a que un grupo de gente, de kirchneristas, odia a las fuerzas, e intentó transmitirle ese sentimiento a la gente durante el gobierno anterior".