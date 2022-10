El programa Ahora 30 entró en funcionamiento y miles de argentinos comenzaron a aprovechar la propuesta. La misma ofrece adquirir, a través de un plan de 30 cuotas fijas mensuales, televisores con tecnología 4k de tamaño igual o superior a las 50’’, aires acondicionados con tecnología de bajo consumo, lavarropas, heladeras y teléfonos celulares con 4G de fabricación nacional de hasta $200.000.



Según se detalló en la presentación, el programa estará disponible todos los días de la semana en locales de electrodomésticos y grandes supermercados de todo el país hasta el 21 de diciembre o hasta que el volumen de operaciones alcance la suma de $100.000 millones, cualquiera sea la condición que se cumpla primero, aunque puede prorrogarse hasta el 19 de enero de 2023.

“Ahora 30 tiene precios fijos de acá al 22 de diciembre. Cada uno de los productos que componen esta propuesta, este proyecto, este programa van a tener el mismo precio mañana, el domingo, el miércoles de la semana que viene y el 21 de diciembre”, dijo el ministro de Economía Sergio Massa en Lomas de Zamora, donde presentó el programa junto a representantes de cámaras bancarias y de fabricantes.



Entre los productos disponibles habrá 273 modelos de televisores, celulares, aires acondicionados, heladeras y lavarropas, todos de fabricación nacional y de bajo consumo. Puntualmente, están disponibles 50 modelos de televisores, 82 de celulares, 38 tipos de aires acondicionados, 47 modelos de heladeras y 54 de lavarropas. Entre las marcas incluidas están Samsung, Noblex, Motorola, LG, Philips, Admiral, Hyundai, TCL, BGH, RCA, Philco, Alcatel, Kohinoor, Electrolux, Gafa, Drean, Patrick, Whirlpool y Surrey, entre otras.



Los artículos pueden adquirirse en cadenas y comercios de todo el país: Bazar Avenida S.A. (Megatone), Carrefour, Casa Luis Chemes, Cetrogar, Compumundo, Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda, Coppel, Coto, Dinosaurio, Disco, Dorinka S.R.L. (Changomás), Easy, Electronica Megatone S.A. (Musimundo), Fava, Fravega, Garbarino, Jumbo, La Anónima y La Luguenze. También están disponibles en los locales de La Reina, Maransi, Marquez, Maxihogar, Musimundo, Naldo Lombardi, Pardo, Riiing, Rodó, Samsung Stores, Supermercados Toledo, Tienda Diggit y Vea.

A continuación, la lista completa de productos con el modelo y la marca:

Aires acondicionados



1 - Split On/Off 2750W FC - Hisense



2 - Split On/Off 3400W FC - Hisense



3 - Split On/Off 3400W FC - Philco



4 - Split On/Off 3350W FC .- Philco



5 - Inverter 3300W FC - Philco



6 - Split On/Off 3350W FC - Noblex



7 - Inverter 3300W FC - Noblex



8 - HY8-3200 FC - Hyundai



9 - HY9-3200 FC - Hyundai



10 - HY9INV-3200 FC - Hyundai



11 - HY10INV-3200 FC - Hyundai



12 - 53HVA120 3000FC - Carrier



13 - 53HVG1201E 2900FC INV - Carrier



14 - 53HFA1201E 3000 FC - Carrier



15 - Split Surrey 2348 kcal/h Frío Calor - Surrey



16 -Split Surrey 2950 kcal/h Frío Calor - Surrey



17 - Split Midea 2348 kcal/h Frío Calor - Midea



18 - Split Midea 2950 kcal/h Frío Calor - Midea



19 - Split Surrey inverter 2967 kcal/h Frío Calor Surrey



20 - Split Midea inverter 2967 kcal/h Frío Calor - Midea



21- Split Midea inverter 2967 kcal/h Frío Calor - Midea



22 - FRIO/CALOR 3200W TPRO INVERTER RV - TCL



23 - FRIO/CALOR 3200W ELITE 2 ON/OFF - TCL



24 - FRIO/CALOR 3200W ELITE 2 ON/OFF - TCL



25 - FRIO/CALOR 2600W ELITE ON/OFF - TCL



26 - FRIO/CALOR 2600W ELITE ON/OFF SONTEC - TCL



27 - 2600W FRIO CALOR ON OFF - RCA



28 - 3200W FRIO CALOR ON OFF - RCA



29 - 3200W FRIO CALOR ON OFF - RCA



30 - SPLIT CD-HITACHI 2600W F/C HSP2600FCECO-SK - Hitachi



31 - SPLIT CD-HITACHI 3200W F/C HSP3200FCECO-SK - Hitachi



32 - SPLIT CD-HITACHI 3200W F/C HSFY3200FCINV NEO PLUS - SK - Hitachi



33 - Split 2300 FC - BGH



34 Split 2300 FC - BGH



35 Split 2300 FC - BGH



36 Split 3000 FC - BGH



37 Split 3000 FC - BGH



38 Split 3000 FC - BGH



39 Inverter 3000 FC- BGH

Celulares



40 - Moto G41 Negro Onix - Motorola



41 - Moto G41 Dorado - Motorola



42 - Moto G52 Negro - Motorola



43 - Moto G52 Negro Azul - Motorola



44 - Moto G82 Negro - Motorola



45 - Moto G82 Blanco - Motorola



46 - Moto Edge Plata ópalo - Motorola



47 - Moto Edge Plata ópalo - Motorola



48 - Smartphone 5? 32GB+2GB - Noblex



49 - Smartphone 6? 32GB+2GB - Noblex



50 - Smartphone 5? 32GB+1GB - Philco



51 - Smartphone 6? 32GB+1GB - Philco



52 - SM-A325/4+128 - Samsung



53 - SM-A325/4+128 - Samsung



54 - SM-A325/4+128 - Samsung



55 - SM-A325/4+128 - Samsung



56 - SM-A325/4+128 - Samsung



57 - Galaxy A33 - Samsung



58 - Galaxy A33 - Samsung



59 - Galaxy A33 - Samsung



60 - Galaxy A33 - Samsung



61 - Galaxy A52 - Samsung



62 - Galaxy A52 - Samsung



63 - Galaxy A52 - Samsung



64 - Galaxy A52 - Samsung



65 - Galaxy A52s - Samsung



66 - Galaxy A52s - Samsung



67 - Galaxy A04 128GB - Samsung



68 - Galaxy A04 64GB - Samsung



69 - Galaxy A04 64GB - Samsung



70 - Galaxy A04 64GB - Samsung



71 - Galaxy A04 32GB - Samsung



72 - Galaxy A04 32GB - Samsung



73 - Galaxy A04 32GB - Samsung



74 - L7+ Prime Black - RVA - TCL



75 - L7+ Prime Black - SA - TCL



76 - L7+ Prime Black - RVA PERSONAL - TCL



77 - L7+ Prime Black - SO PERSONAL - TCL



78 - 305i Prime Black RVA - TCL



79 - 305i Prime Black SO - TCL



80 - 305i Prime Black RVA Movistar - TCL



81 - 305i Prime Black RVA Personal - TCL



82 - 305i Prime Black SO Movistar - TCL



83 - 305i Prime Black SO Personal - TCL



84 - 305 Space Gray RVA - 6102A-FALCAR11 - TCL



85 - 305 Space Gray SO - TCL



86 - 305 Space Gray RVA Movistar - TCL



87 - 305 Space Gray RVA Personal - TCL



88 - 305 Space Gray SO Movistar - TCL



89 - 305 Space Gray SO Personal - TCL



90 - 305 Atlantic Blue RVA - TCL



91 - 20B Nebula Purple RVA - TCL



92 - 20B Nebula Purple SO - TCL



93 - 20B Space Gray SO - TCL



94 - 20B Space Gray RVA - TCL



95 - 30E Space Gray SO - TCL



96 - 30E Space Gray RVA - TCL



97 - 30E Space Gray RVA Personal - TCL



98 - 30E Space Gray SO Personal - TCL



99 - 30E Atlantic Blue SO - TCL



100 - 30 SE Space Gray RVA - TCL



101 - 30 SE Space Gray SO - TCL



102 - 30 SE Space Gray RVA Personal - TCL



103 - 30 SE Space Gray SO Personal - TCL



104 - 30+ Tech Black RVA - TCL



105 - 30+ Tech Black SO - TCL



106 - 30+ Tech Black RVA Personal - TCL



107 - 30+ Tech Black SO Personal - TCL



108 - 20 SE (6+256) Gris RVA -TCL



109 - 20 SE (6+256) Gris SO - TCL



110 - 5? QUAD CORE 1RAM 32GB -ALCATEL



111 - 6,5? OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL



112 - 6,5? OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL



113 - 6,5? OCTA CORE 4 RAM 128GB - ALCATEL



114 - Blade A31 Plus Deep Gray RVA - ZTE



115 - Blade A31 Plus Deep Gray SO - ZTE



116 - Blade A5 Plus Android R Go RVA - ZTE



117 - Blade A5 PLUS - ZTE



118 - Blade A5 Plus Android R Go SO - ZTE



119 - Blade A71 GRIS SO - ZTE



120 - Blade V30 VITA GRIS RVA - ZTE



121 - Blade V30 VITA GRIS SO - ZTE

Heladeras



122 - con Freezer 317 lts blanca - Columbia



123 - con Freezer 414 lts blanca - Columbia



124 - con Freezer 414 lts acero - Columbia



125 - con Freezer 414 lts blanca - Kohinoor



126 - con Freezer 414 lts acero - Kohinoor



127 - con Freezer 414 lts negra - Kohinoor



128 - Cíclica - Gafa



129 - Cíclica - Gafa



130 - Cíclica - Gafa



131 - Cíclica - Gafa



132 - Cíclica - Gafa



133 - Cíclica - Gafa



134 - No Frost - Electrolux



135 - No Frost - Electrolux



136 - No Frost - Electrolux



137 - No Frost - Electrolux



138 - No Frost - Electrolux



139 - No Frost - Drean



140 - No Frost - Drean



141 - No Frost R600 - Drean



142 - Cíclica R600 - Drean



143 - Cíclica R600 - Drean



144 - Cíclica R600 - Drean



145 - Cíclica R600 - Drean



146 - Cíclica R600 - Drean



147 - Cíclica R600 - Drean



148 - BAJO MESADA R600 - Patrick



149 - BAJO MESADA R600 - Patrick



150 - BAJO MESADA - Patrick



151 - BAJO MESADA - Patrick



152 - Cíclica - Patrick



153 - Cíclica - Patrick



154 - Cíclica - Patrick



155 - Cíclica - Patrick



156 - Cíclica - Patrick



157- Cíclica - Patrick



158 - LTS BLANCA - Philco



159 - 340LTS BLANCA - Philco



160 - 340LTS INOX - Philco



161 - No Frost 455lts BLANCA - Philco



162 - No Frost 455lts PLATA - Philco



163 - Samsung



164 - Samsung



165 - Samsung



166 - 2 PUERTAS COLOR BLANCA - VERSIÓN INVERTER - BRIKET



167 - 2 PUERTAS COLOR INOX - VERSIÓN INVERTER - BRIKET



168 - 2 PUERTAS COLOR NEGRA - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

Lavarropas



169 - semi 7 kgs - Columbia



170 - semi 7 kgs con bomba - Columbia



171 - semi 10 kgs - Columbia



172 - semi 10 kgs con bomba - Columbia



173 - NEXT 10.12 PG ECO - Drean



174 - NEXT 10·12 P ECO - Drean



175 - NEXT 8·14 WCR ECO - Drean



176 - NEXT 8·14 PG ECO - Drean



177 - NEXT 8·14 P ECO - Drean



178 - NEXT 8·12 ECO - Drean



179 - NEXT 7·10 ECO - Drean



180 - NEXT 7·09 ECO - Drean



181 - NEXT 6·08 ECO - Drean



182 - NEXT 6·06 ECO - Drean



183 - NEXT 8.14 P DDR ECO - Drean



184 - NEXT 8.14 P DDA ECO - Drean



185 - NEXT 8.14 P DDB ECO - Drean



186 - DESIGN GOLD 10.8 SI - Drean



187 - GOLD 10.8 ECO - Drean



188 - GOLD 10.6 ECO - Drean



189 - GOLD 8.6 ECO - Drean



190 - CONCEPT FUZZY LOGIC TECH V1 - Drean



191 - CONCEPT 5·05 V1 - Drean



192 - FAMILY 7 MAX - SEMI-AUT - Drean



193 - FAMILY 6 ECO - SEMI-AUT - Drean



194 - LTPK79SB - SEMI-AUT - Patrick



195 - LTPK67SB - SEMI-AUT - Patrick



196 - LRPK57SB - SEMI-AUT - Patrick



197 - LRPK56SB - SEMI-AUT - Patrick



198 - 8514 - Aurora



199 - 8512 - Aurora



200 - 7510 - Aurora



201 - 6506 - Aurora



202 - 615 - Patriot



203 - 57 RT - SEMI-AUT - Patriot



204 - 56 RB - SEMI-AUT - Patriot



205 - CARGA SUPERIOR DIGI FIT BLANCO - Gafa



206 - CARGA SUPERIOR DIGI FIT PLATA - Gafa



207 - CARGA SUPERIOR FUZZY FIT BLANCO - Gafa



208 - CARGA SUPERIOR GAFA FUZZY FIT PLATA - Gafa



209 - Silver 8.5Kg - LG



210 - Blanco 8.5Kg - LG



211 - 6KG BLANCO - Philco



212 - 8KG BLANCO - Philco



213 - Samsung



214 - Samsung



215 - Samsung



216 - Samsung



217 - Samsung



218 - Samsung



219- Lavarropa carga superior 11kg Blanco - Whirpool



220 - Carga superior 11kg Titanium - Whirpool



221 - Carga superior 6kg Blanco - Whirpool



222 - Carga superior 7kg Blanco - Whirpool

Televisores



223 - 50? - Motorola



224 - 50? - ULTRA HD Smart - LG



225 - Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Vid - Noblex



226 - Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv - Noblex



227 - Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv - Noblex



228 - Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vid - Noblex



229 - Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Android Tv - Noblex



230 - Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vid - Hisense



231 - Smart TV 4K 58´ Sist Operativo Android Tv - Noblex



232 - Smart TV de 50? Ultra HD borderless Android - Philips



233 - Smart TV de 50? Ultra HD con Ginga - AOC



234 - Smart TV de 55? Ultra HD borderless Android - Philips



235 - Smart TV de 55? Ultra HD borderless Android Ambilight Philips



236 - 50 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai



237 - 50 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai



238 - 58 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai



239 - 58 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai



240 - LED ADMIRAL 50? AD50Q20 - Admiral



241 - LED 55?ADMIRAL AD55Q20 UHD SM TV 4K. - Admiral



242 - LED ADMIRAL 50? AD50G22 Android - Admiral



243 - LED 58?ADMIRAL AD58U20 - Admiral



244 - LED 55?LG 55UP7750PSB 4K. LG



245 - UHD 4K Smart TV Samsung



246 - UHD 4K Smart TV Samsung



247 - 50? - QÜINT



248 - Frameless 50? - QÜINT



249 - LED L50P725 UHD Google TV-RV - TCL



250 - LED L50P725 UHD Google TV-SO - TCL



251 - LED L50P735 UHD Google TV - TCL



252 - LED L50P735 UHD Google TV-SO - TCL



253 - QLED L50C725 UHD Google TV-RV - TCL



254 - QLED L50C725 UHD Google TV-SO - TCL



255 - QLED L55C725 UHD Google TV-RV - TCL



256 - QLED L55C635 UHD Google TV - TCL



257 - LED L55P615 UHD Android TV-RV - TCL



258 - L55P615 UHD Android TV-SO - TCL



259 - L55P615 UHD Android TV-ME - TCL



260 - L55P725 UHD Google TV-RV - TCL



261 - L55P725 UHD Google TV-SO - TCL



262 - L55P735 UHD Google TV T- TCL



263 - L55P735 UHD Google TV-SO - TCL



264 - SMART 50? ANDROID - RCA



265 - SMART 55? ANDROID - RCA



266 - SMART 55? ANDROID - RCA



267 - ANDROID TV HITACHI 50? 4K CDH-LE504KSMART21 - Hitachi



268 - GOOGLE TV HITACHI 50? 4K CDH-LE504KSMART24 - Hitachi



269 - ANDROID TV HITACHI 55? 4K CDH-LE554KSMART21 - Hitachi



270 - GOOGLE TV HITACHI 55? 4K CDH-LE554KSMART26 - Hitachi



271 - 50 BGH ANDROID 4K UHD - BGH



272 - 50 TELEFUNKEN LED 4K UHD - TELEFUNKEN