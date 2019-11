"Soy un gran defensor de la escuela pública y de la universidad gratuita y tengo una enorme alegría de estar en una universidad como esta, modelo para América latina”, aseguró este martes el presidente electo Alberto Fernández, al disertar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su tercer día en tierras mexicanas, Fernández brindó una clase magistral en la UNAM, donde expresó que “Argentina tiene una deuda de gratitud eterna con México”, un país que recibió a muchos exiliados políticos en tiempos de la última dictadura militar. “Los perseguidos por la dictadura vinieron acá y los mexicanos sólo los abrazaron. Gracias México, por esta facultad pasaron argentinos muy valiosos, y por México pasaron argentinos muy valiosos. Algunos se quedaron acá, son los ‘argenmex’. Gracias de corazón, México”.

LEÉ TAMBIÉN: Fernández se reunió con Carlos Slim: "La situación es crítica", le anticipó

“Históricamente, México miró mucho al Norte, y poco al Sur, hasta que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador”, agregó Fernández, que puntualizó que por eso no fue “casual” que decidiera visitar, en primer término, a ese país. “La primera bocanada de aire fresco que hubo en América latina fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador”, expresó asimismo.

Previamente, Fernández había recordado que en la Argentina hubo una Reforma Universitaria en 1918 que comenzó en Córdoba y se extendió por todo el país, que democratizó la enseñanza en las casas de altos estudios. “Más tarde llegó Juan Domingo Perón, y se decidió que las universidades públicas debían ser gratuitas”, añadió.

En otro pasaje de su discurso, consideró que Argentina y México tienen “todas las condiciones para hacer un eje que a tantos preocupa y a nadie debería preocupar, porque no es para molestar ni perjudicar a nadie, sino para darle al continente la igualdad que no tiene”. En ese aspecto, abogó por “garantizar” en la región “la democracia que a veces no funciona lo bien que quisiéramos que funcione, pero por sobre todas las cosas para sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí”.

LEÉ TAMBIÉN: Alberto: "El 10 de diciembre no es una fecha mágica"

Fernández cumplió este martes con la tercera y penúltima jornada de estadía en México. Tras reuniones con López Obrador y empresarios mexicanos, el líder del Frente de Todos también tuvo un encuentro con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, para quien el triunfo del peronismo ha sido “un vendaval de esperanza” para la región.

Quien habló de la estadía en México fue Maximiliano Reyes Zuñiga, subsecretario de Relaciones con América Latina. “La visita ha sido de una calidad extraordinaria. La reunión (con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador) estaba programada para dos horas y se extendió a tres. Salieron todos muy contentos y satisfechos del encuentro”, destacó el funcionario en diálogo con El Destape Radio.

LEÉ TAMBIÉN: Alberto Fernández se reunió con Andrés Manuel López Obrador

Reyes Zuñiga indicó que actualmente “el intercambio comercial entre Argentina y México es muy bajo y ahí hay un espacio que explotar bastante productivo para nuestra economía”. En el encuentro, Fernández “puso el énfasis en el tema de la carne y los porotos, que aquí llamamos frijoles, y este gobierno ya está trabajando para poder ampliar ese mercado”, según contó.

Su gira por México también contó con una cena junto a importantes empresarios, entre ellos con Carlos Slim, dueño de la multinacional de telefonía América Móviles, entre otras empresas. “Les anticipé la situación crítica que deja el macrismo y nuestra decisión de revertir ese cuadro. Todos me expresaron su confianza y su compromiso de seguir invirtiendo en el país”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Apoyo internacional

A diez días del triunfo electoral siguen lloviendo saludos del arco político exterior. En las últimas horas las felicitaciones llegaron desde Francia, ya que, según el ex jefe de gabinete kirchnerista, “recibí una carta de Macron y la propuesta de hablar con él”.

“Nuestros lazos económicos y comerciales son fuertes y generan empleo en ambos países. Me gustaría seguir desarrollándolos con usted en los numerosos sectores en los que convergen nuestros intereses”, indicó en uno de sus párrafos la carta que con fecha 30 de octubre.

Macron le indicó que “con el fin de reforzar nuestra cooperación en todos estos ámbitos, me complacería mucho recibirlo en Francia en cuanto su agenda lo permita. Su visita será una oportunidad para destacar la riqueza que entraña la cercanía entre nuestras dos naciones y desarrollar nuevos ejes de trabajo para los próximos años”.

El saludo de Macron se sumó así a los mensajes que recibió Fernández por parte de varios presidentes, entre ellos Sebastián Piñera de Chile, Evo Morales de Bolivia, Pedro Sánchez de España, Nicolás Maduro de Venezuela y Donald Trump de Estados Unidos.

“El triunfo de Alberto es un vendaval de esperanza. Vuelve una Argentina digna y soberana, es una gran noticia para el continente”, dijo Rafael Correa, ex mandatario ecuatoriano. En esa línea, Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) anunció que mandará a su vice, Hamilton Mourão, a la asunción del 10 de diciembre