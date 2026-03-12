Alberto Fernández habló de la foto de Messi con Trump y opinó sobre Maradona

El expresidente Alberto Fernández rompió el silencio sobre la repercusión que generó el encuentro fotográfico entre Lionel Messi y el presidente de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump.

En un análisis sobre el rol público de los futbolistas, el dirigente argumentó que la sociedad suele pretender un activismo político en los jugadores contemporáneos que no coincide con la realidad de su época.

En declaraciones radiales, Fernández remarcó que existe una tendencia a comparar las reacciones de las figuras actuales con el perfil que supo construir Diego Armando Maradona, aunque advirtió que los contextos y las formaciones personales son divergentes.

Generaciones y despolitización

Para el exjefe de Estado, la diferencia en las conductas públicas responde a un fenómeno social más amplio que afecta a los deportistas jóvenes.



"Tengo la impresión de que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos de nosotros. De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona", explicó Fernández.

En ese sentido, se autopercibió como un "fervoroso maradonista" y colocó al fallecido astro en un pedestal único, tanto por su desempeño deportivo como por su impacto social.

Para el exmandatario, en la historia del deporte global "no ha existido alguien de la calidad de Maradona", a quien definió como lo más brillante que presenció en su vida dentro de una cancha.

El factor del arraigo

Al profundizar en la figura del actual capitán de la Selección Argentina, el expresidente reconoció su impecable capacidad técnica, pero estableció una distinción basada en la historia de vida de cada ídolo.

Según su visión, el hecho de que Messi haya emigrado a Europa a temprana edad influye en su vínculo con la realidad política local.



"Tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España", manifestó el dirigente.

Finalmente, aclaró que sus declaraciones no representan un cuestionamiento hacia Messi, sino que intentan exponer las "realidades distintas" que determinan por qué ambos referentes sostienen posiciones públicas tan disímiles ante hechos de relevancia política.